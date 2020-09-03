Суд санкционировал списание средств и арест имущества ПриватБанка в деле Суркисов

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр юстиции заявляет, что на основании решения суда взыскать денежные средства невозможно

Печерский районный суд. Киева санкционировал принудительное списание средств или арест имущества "ПриватБанка" в случае отказа выплачивать компаниям семьи Суркисов почти 10 млрд грн (350 млн долларов). Об этом говорится в тексте решения суда от 2 сентября 2020 года.

Копию определения суда обнародовал министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Согласно решению, ПриватБанк обязан выплатить компаниям тело депозита и проценты. В случае невыполнения, государственный исполнитель принимает меры для принудительного исполнения решения "путем в том числе, но не исключено, выставления платежных требований на принудительное списание средств и/или вынесения постановления о наложении ареста денежных средств (имущества) должника".

Как отметил Малюська, суд "в качестве обеспечения суд прописал взыскание нескольких миллиардов с "ПриватБанка" в пользу шести британских компаний, основанных офшорами из BVI".

По его словам, такая позиция не только выходят за пределы того, что можно делать в качестве обеспечения иска (ст.150 ГПК).

"Она к тому же не облегчает, а, наоборот, делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда. Ведь если средства взыскать с "ПриватБанка", то банк, в случае удовлетворения иска, никогда не сможет обслуживать их как депозиты. Напоминаю - исковые требования заявлены не как изъятие, а как обязательства обслуживать депозиты", - написал министр.

Как сообщало РБК-Украина, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, к государственному "ПриватБанку". Дело касается обслуживания депозитов компаний на 350 млн долларов.

Министерство финансов не соглашаются с определением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка 350 млн долларов в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы.