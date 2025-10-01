Негода залишила частину Одещини без світла, найскладніша ситуація - в Одесі

Негода в Одесі

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня Одесу накрили потужні зливи, які перетворили вулиці на річки й паралізували рух у різних районах міста.

На багатьох вулицях підтоплення виявилося настільки серйозним, що транспорт зупинився повністю.

За даними синоптиків, за сім годин у місті випала майже двомісячна норма опадів, що відповідає критерію "надзвичайний дощ". Для Одеси оголосили червоний рівень небезпеки.

Також відомо, що в місті внаслідок негоди загинула сім'я з п’яти осіб, серед них восьмирічна дівчинка. Родина проживала в цокольному приміщенні, їх накрило хвилею і вони не змогли вибратися з будинку.

Крім того, у ДСНС оприлюднили фото та відео порятунку жителів міста.

