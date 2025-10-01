Непогода оставила часть Одесской области без света, самая сложная ситуация - в Одессе

По состоянию на 11:00 свет удалось восстановить еще в 6 тысячах домохозяйств.

"Сейчас без света остаются 36,4 тысячи клиентов в 28 селах и городах. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, за минувшие сутки энергетики вернули электроснабжение для 112 тысяч семей в 188 населенных пунктах области. В первую очередь восстанавливают оборудование высокого и среднего класса напряжения, после чего ремонтируют сети 0,4 кВ и выполняют точечные заявки.

В ДТЭК призывают жителей набраться терпения, поскольку стихия наделала значительных повреждений, и для полного восстановления электроснабжения требуется время.