Негода залишила частину Одещини без світла, найскладніша ситуація - в Одесі

В Одеській області 1 жовтня через сильну негоду залишаються без електропостачання 36,4 тисячі абонентів у 28 селах та містах. Найскладніша ситуація спостерігається в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

У ДТЕК закликають жителів набратися терпіння, оскільки стихія наробила значних пошкоджень, і для повного відновлення електропостачання потрібен час.

Як повідомили у компанії, за минулу добу енергетики повернули електропостачання для 112 тисяч родин у 188 населених пунктах області. Першочергово відновлюють обладнання високого та середнього класу напруги, після чого ремонтують мережі 0,4 кВ та виконують точкові заявки.

"Наразі без світла залишаються 36,4 тисячі клієнтів у 28 селах і містах. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають", - йдеться у повідомленні.

Станом на 11:00 світло вдалося відновити ще у 6 тисячі домогосподарств.

Негода в Одесі

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня Одесу накрили потужні зливи, які перетворили вулиці на річки й паралізували рух у різних районах міста.

На багатьох вулицях підтоплення виявилося настільки серйозним, що транспорт зупинився повністю.

За даними синоптиків, за сім годин у місті випала майже двомісячна норма опадів, що відповідає критерію "надзвичайний дощ". Для Одеси оголосили червоний рівень небезпеки.

Також відомо, що в місті внаслідок негоди загинула сім'я з п’яти осіб, серед них восьмирічна дівчинка. Родина проживала в цокольному приміщенні, їх накрило хвилею і вони не змогли вибратися з будинку.

Крім того, у ДСНС оприлюднили фото та відео порятунку жителів міста.

