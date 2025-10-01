ua en ru
Непогода оставила часть Одесской области без света, самая сложная ситуация - в Одессе

Среда 01 октября 2025 12:28
UA EN RU
Непогода оставила часть Одесской области без света, самая сложная ситуация - в Одессе Фото: непогода оставила часть Одесской области без света, самая сложная ситуация - в Одессе (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Одесской области 1 октября из-за сильной непогоды остаются без электроснабжения 36,4 тысячи абонентов в 28 селах и городах. Самая сложная ситуация наблюдается в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

По состоянию на 11:00 свет удалось восстановить еще в 6 тысячах домохозяйств.

"Сейчас без света остаются 36,4 тысячи клиентов в 28 селах и городах. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, за минувшие сутки энергетики вернули электроснабжение для 112 тысяч семей в 188 населенных пунктах области. В первую очередь восстанавливают оборудование высокого и среднего класса напряжения, после чего ремонтируют сети 0,4 кВ и выполняют точечные заявки.

В ДТЭК призывают жителей набраться терпения, поскольку стихия наделала значительных повреждений, и для полного восстановления электроснабжения требуется время.

Непогода в Одессе

Напомним, в ночь на 30 сентября Одессу накрыли мощные ливни, которые превратили улицы в реки и парализовали движение в разных районах города.

На многих улицах подтопление оказалось настолько серьезным, что транспорт остановился полностью.

По данным синоптиков, за семь часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков, что соответствует критерию "чрезвычайный дождь". Для Одессы объявили красный уровень опасности.

Также известно, что в городе в результате непогоды погибла семья из пяти человек, среди них восьмилетняя девочка. Семья проживала в цокольном помещении, их накрыло волной и они не смогли выбраться из дома.

Кроме того, в ГСЧС обнародовали фото и видео спасения жителей города.

Все, что известно о последствиях стихии в Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

