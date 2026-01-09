UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Негода ускладнює рух поїздів по всій Україні: що кажуть в "Укрзалізниці"

Фото: на Київщині одну з залізниць було знеструмлено (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні через екстремальні погодні умови всюди ускладнюється рух поїздів. Деякі рейси були затримані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниця".

"На Київщині в результаті падіння опори зовнішньої лінії 110 кВ на контактну мережу залізниці одна з дільниць тимчасово лишилася знеструмленою. Це спричинило затримку цілої низки поїздів, серед яких найбільш відчутна затримка у рейса №10/9 Будапешт - Київ", - йдеться у повідомленні.

Водночас в УЗ додали, що перешкоду вже прибрано, напругу подано та поїзди по черзі відновлюють рух.

"Для тих рейсів, які прибудуть до Києва у комендантську годину, за сприяння КМДА передбачено автобусні трансфери по місту", - сказано у дописі.

Також зазначимо, що ввечері у ДТЕК поінформували, що у Київській області після негоди світло повернули 30 000 родин. Проте додали, що через погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 тисяч родин.

"Негода ускладнює роботи: мокрий сніг і ожеледиця спричиняють падіння дерев та обриви ліній електропередач, а до окремих місць пошкоджень зараз непросто дістатися. Енергетики працюють без перерв, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки мешканців Київщини", - розповіли у компанії.

Негода в Україні

Нагадаємо, в середу прем'єр-міністр України Юлія Свириденко попередила, що з 8 січня в країні очікується погіршення погодних умов, через що світло можуть відключати поза графіками.

Уже ввечері в четвер вона розповіла, що у зв'язку з похолоданням Кабмін доручив розглянути можливість введення дистанційного формату для шкіл і частини підприємств.

Також ми писали, що 8 січня сніг, ожеледь і сильний вітер істотно ускладнили рух транспорту, особливо на міжміських трасах і гірських ділянках. З цієї причини в деяких місцях ввели тимчасові обмеження.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяКиївська областьПогодаВідключеня світлаПоїзди