Негода ускладнює рух поїздів по всій Україні: що кажуть в "Укрзалізниці"

"На Київщині в результаті падіння опори зовнішньої лінії 110 кВ на контактну мережу залізниці одна з дільниць тимчасово лишилася знеструмленою. Це спричинило затримку цілої низки поїздів, серед яких найбільш відчутна затримка у рейса №10/9 Будапешт - Київ", - йдеться у повідомленні.

Водночас в УЗ додали, що перешкоду вже прибрано, напругу подано та поїзди по черзі відновлюють рух.

"Для тих рейсів, які прибудуть до Києва у комендантську годину, за сприяння КМДА передбачено автобусні трансфери по місту", - сказано у дописі.

Також зазначимо, що ввечері у ДТЕК поінформували, що у Київській області після негоди світло повернули 30 000 родин. Проте додали, що через погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 тисяч родин.

"Негода ускладнює роботи: мокрий сніг і ожеледиця спричиняють падіння дерев та обриви ліній електропередач, а до окремих місць пошкоджень зараз непросто дістатися. Енергетики працюють без перерв, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки мешканців Київщини", - розповіли у компанії.