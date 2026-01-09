RU

Непогода в Украине

Непогода затрудняет движение поездов по всей Украине: что говорят в "Укрзализныце"

Фото: на Киевщине одна из железных дорог была обесточена (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине из-за экстремальных погодных условий повсюду затрудняется движение поездов. Некоторые рейсы были задержаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныця".

"В Киевской области в результате падения опоры внешней линии 110 кВ на контактную сеть железной дороги один из участков временно остался обесточенным. Это повлекло задержку целого ряда поездов, среди которых наиболее ощутимая задержка у рейса №10/9 Будапешт - Киев", - говорится в сообщении.

В то же время в УЗ добавили, что препятствие уже убрано, напряжение подано и поезда по очереди восстанавливают движение.

"Для тех рейсов, которые прибудут в Киев в комендантский час, при содействии КГГА предусмотрены автобусные трансферы по городу", - говорится в сообщении.

Также отметим, что вечером в ДТЭК сообщили, что в Киевской области после непогоды свет вернули 30 000 семей. Однако добавили, что из-за погодных условий без электроснабжения остаются более 160 тысяч семей.

"Непогода усложняет работы: мокрый снег и гололедица вызывают падение деревьев и обрывы линий электропередач, а к отдельным местам повреждений сейчас непросто добраться. Энергетики работают без перерывов, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей Киевщины", - рассказали в компании.

Непогода в Украине

Напомним, в среду премьер-министр Украины Юлия Свириденко предупредила, что с 8 января в стране ожидается ухудшение погодных условий, из-за чего свет могут отключать вне графиков.

Уже вечером в четверг она рассказала, что в связи с похолоданием Кабмин поручил рассмотреть возможность введения дистанционного формата для школ и части предприятий.

Также мы писали, что 8 января снег, гололед и сильный ветер существенно осложнили движение транспорта, особенно на междугородних трассах и горных участках. По этой причине в некоторых местах ввели временные ограничения.

