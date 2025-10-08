UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Негода у Карпатах: рятувальники звернулися до туристів із важливим попередженням

Погода на високогір'ї Карпат сьогодні - небезпечна (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 8 жовтня, у Карпатах спостерігається ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

Що відбувається на високогір'ї Карпат

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 08:35 середи, 8 жовтня 2025 року, на горі Піп Іван було зафіксовано:

  • хмарність;
  • обмежену видимість;
  • сніг;
  • північно-східний вітер, 20 м/с;
  • температуру повітря -3°C.

Ситуація на горі Піп Іван зранку 8 жовтня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Що рятувальники радять туристам

Рятувальники застерігають - у горах нині ускладнення погодних умов.

"Просимо утриматися від виходів у високогір'я", - звернулись спеціалісти до туристів.

Крім того, громадянам радять завантажити важливий мобільний додаток - "Порятунок у горах".

Публікація рятувальників щодо погоди на горі Піп Іван (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Ще вчора (у вівторок, 7 жовтня) Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомило про погіршення погодних умов у горах і порадило поціновувачам активного відпочинку утриматись від виходів у високогір'я.

Прогноз погоди в Івано-Франківську та області

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 8 жовтня погода в місті Івано-Франківськ та по області - хмарна, з проясненнями.

Місцями очікується помірний дощ. У горах - із мокрим снігом.

Вітер - північно-західний, 5-10 м/с.

При цьому температура повітря вдень очікується такою:

  • по місту - 12-14°C;
  • по області - 10-15°C;
  • у високогір'ї Карпат - 1-6°C.

"Медико-метеорологічні умови - другого типу. Видимість на автошляхах 4-6 км, в тумані - 600-900 м", - уточнили експерти.

Прогноз погоди в регіоні на 8 жовтня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Крім того, мешканців і гостей регіону попередили про небезпечне метеорологічне явище.

Йдеться про те, що у першій половині дня 8 жовтня по місту Івано-Франківську та області - туман (видимість - 100-500 м).

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти.

Попередження від обласного центру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що погода в Україні в середу, 8 жовтня, очікується достатньо контрастною. На неї впливатиме активний південний циклон і діяльність атмосферних фронтів.

Зокрема мешканців і гостей Одеської області синоптики Українського гідрометеорологічного центру попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища (значні дощі, грози й пориви вітру).

Крім того, ми пояснювали, як на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

ГідрометцентрПогода в УкраїніКарпатиНегода в УкраїніСнігопадТуристиРятувальникиГори