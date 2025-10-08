Негода у Карпатах: рятувальники звернулися до туристів із важливим попередженням

Сьогодні, 8 жовтня, у Карпатах спостерігається ускладнення погодних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.
Згідно з інформацією рятувальників, станом на 08:35 середи, 8 жовтня 2025 року, на горі Піп Іван було зафіксовано:
Рятувальники застерігають - у горах нині ускладнення погодних умов.
"Просимо утриматися від виходів у високогір'я", - звернулись спеціалісти до туристів.
Крім того, громадянам радять завантажити важливий мобільний додаток - "Порятунок у горах".
Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).
Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".
Ще вчора (у вівторок, 7 жовтня) Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомило про погіршення погодних умов у горах і порадило поціновувачам активного відпочинку утриматись від виходів у високогір'я.
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 8 жовтня погода в місті Івано-Франківськ та по області - хмарна, з проясненнями.
Місцями очікується помірний дощ. У горах - із мокрим снігом.
Вітер - північно-західний, 5-10 м/с.
При цьому температура повітря вдень очікується такою:
"Медико-метеорологічні умови - другого типу. Видимість на автошляхах 4-6 км, в тумані - 600-900 м", - уточнили експерти.
Крім того, мешканців і гостей регіону попередили про небезпечне метеорологічне явище.
Йдеться про те, що у першій половині дня 8 жовтня по місту Івано-Франківську та області - туман (видимість - 100-500 м).
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що погода в Україні в середу, 8 жовтня, очікується достатньо контрастною. На неї впливатиме активний південний циклон і діяльність атмосферних фронтів.
Зокрема мешканців і гостей Одеської області синоптики Українського гідрометеорологічного центру попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища (значні дощі, грози й пориви вітру).
Крім того, ми пояснювали, як на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.
Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.