Непогода в Карпатах: спасатели обратились к туристам с важным предупреждением

Сегодня, 8 октября, в Карпатах наблюдается осложнение погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.
Согласно информации спасателей, по состоянию на 08:35 среды, 8 октября 2025 года, на горе Поп Иван было зафиксировано:
Спасатели предостерегают - в горах сейчас осложнения погодных условий.
"Просим воздержаться от выходов в высокогорье", - обратились специалисты к туристам.
Кроме того, гражданам советуют загрузить важное мобильное приложение - "Спасение в горах".
Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).
Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".
Еще вчера (во вторник, 7 октября) Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщило об ухудшении погодных условий в горах и посоветовало любителям активного отдыха воздержаться от выходов в высокогорье.
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 8 октября погода в городе Ивано-Франковск и по области - облачная, с прояснениями.
Местами ожидается умеренный дождь. В горах - с мокрым снегом.
Ветер - северо-западный, 5-10 м/с.
При этом температура воздуха днем ожидается такой:
"Медико-метеорологические условия - второго типа. Видимость на автодорогах 4-6 км, в тумане - 600-900 м", - уточнили эксперты.
Кроме того, жителей и гостей региона предупредили об опасном метеорологическом явлении.
Речь идет о том, что в первой половине дня 8 октября по городу Ивано-Франковску и области - туман (видимость - 100-500 м).
"І уровень опасности, желтый", - уточнили специалисты.
