Негода паралізувала аеропорт біля Амстердаму: майже 450 рейсів скасовано та затримано

Ілюстративне фото: аеропорт затримує рейси (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В аеропорту Схіпгол поблизу Амстердама в п’ятницю, 2 січня, через несприятливі погодні умови було скасовано та затримано близько 450 авіарейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання nltimes.nl.

Повідомляється, що причиною скасування рейсів стали снігопади та сильні пориви вітру.

За даними видання, станом на ранок 2 січня авіакомпанії скасували 56 рейсів на виліт і ще 58 - на приліт. 

Окрім цього, понад 330 рейсів виконувалися із затримками - від кількох хвилин до кількох годин.

Аналогічні труднощі фіксувалися й в аеропортах Ейндховена та Роттердам-Гаага.

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти інформацію про свої рейси та враховувати складні погодні умови.

Доїзд до аеропорту ускладнений через ожеледицю та сильний вітер, а автомагістраль A5 поблизу Схіпгола тимчасово перекрили після ДТП.

Негода в Україні

Наприкінці грудня 2025 року повідомлялось, що сніг і вітер паралізували Прикарпаття. Частково без електропостачання залишились 6 населених пунктів - 668 абонентів.

Через сильну негоду в Івано-Франківській області ускладнився рух транспорту, водії масово застрягали на засніжених дорогах, а підрозділи ДСНС України відбуксирували авто та евакуювали десятки людей, зокрема дітей.

Того ж дня негода накрила ще один регіон: на Житомирщині рятувальники ДСНС прибирали звалені дерева та рятували водіїв.

Крім того, у селі Топорище Житомирського району фахівці ДСНС надали допомогу водієві автобуса, який з’їхав на узбіччя та через ожеледицю не міг продовжити рух.

ПогодаАеропортАмстердам