Непогода парализовала аэропорт возле Амстердама: почти 450 рейсов отменены и задержаны

Сообщается, что причиной отмены рейсов стали снегопады и сильные порывы ветра.

По данным издания, по состоянию на утро 2 января авиакомпании отменили 56 рейсов на вылет и еще 58 - на прилет.

Кроме этого, более 330 рейсов выполнялись с задержками - от нескольких минут до нескольких часов.

Аналогичные трудности фиксировались и в аэропортах Эйндховена и Роттердам-Гаага.

Пассажирам советуют заранее проверять информацию о своих рейсах и учитывать сложные погодные условия.

Подъезд к аэропорту затруднен из-за гололеда и сильного ветра, а автомагистраль A5 вблизи Схипхола временно перекрыли после ДТП.