ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Сніг і вітер паралізували Прикарпаття: є загиблий, десятки постраждалих і знеструмлені села

Понеділок 29 грудня 2025 14:56
UA EN RU
Сніг і вітер паралізували Прикарпаття: є загиблий, десятки постраждалих і знеструмлені села Фото: В Івано-Франківській області негода паралізувала дороги (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

На Івано-Франківщині триває ліквідація наслідків складних погодних умов - мокрого снігу та поривчастого вітру. Рятувальники працюють у посиленому режимі, кілька населених пунктів залишаються без світла.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на ДСНС України та голова Івано-Франківська ОВА Світлана Онищук.

За добу здійснено 17 виїздів для ліквідації наслідків негоди. Внаслідок ДТП травмовано 16 людей, з них троє дітей, ще одна людина загинула. Із снігових заметів рятувальники вивільнили 13 транспортних засобів, у яких перебували 27 осіб, зокрема 12 дітей - їх доправили до пункту незламності в Городенці.

До робіт залучено понад 60 рятувальників і 17 одиниць техніки, зокрема снігоболотохід "БОГУН". Триває розчищення автодороги Р-24 Городенка - Заліщики. На автошляхах державного та місцевого значення працює дорожня техніка.

Крім того, через негоду частково без електропостачання залишаються 6 населених пунктів - 668 абонентів. Аварійні бригади продовжують відновлювальні роботи.

Раніше РБК-Україна писало, що через сильну негоду в Івано-Франківській області ускладнився рух транспорту, водії масово застрягали на засніжених дорогах, а підрозділи ДСНС України відбуксирували авто та евакуювали десятки людей, зокрема дітей.

Також ми розповідали, що кінець грудня та початок січня в Україні будуть зі снігопадами майже по всій країні та сильними морозами, особливо на північному сході. За прогнозом Укргідрометцентру, Новий рік почнеться зі снігу й різкого похолодання, з температурою до -16 градусів у східних регіонах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська область Снігопад
Новини
Зеленський назвав ключову умову для скасування воєнного стану
Зеленський назвав ключову умову для скасування воєнного стану
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну