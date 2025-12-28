ua en ru
Нд, 28 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Негода паралізувала дороги Франківщини: рятувальники евакуювали десятки людей (відео)

Україна, Неділя 28 грудня 2025 20:56
UA EN RU
Негода паралізувала дороги Франківщини: рятувальники евакуювали десятки людей (відео) Фото: Негода паралізувала дороги Франківщини (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Сильна негода ускладнила рух транспорту в Івано-Франківській області, залишивши водіїв у пастці на засніжених дорогах. До порятунку людей залучили підрозділи ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС в Telegram.

Внаслідок погіршення погодних умов на автошляхах Франківщини рятувальники ДСНС відбуксирували 12 легкових автомобілів та автобус.

Також евакуйовано 32 людини, серед яких 7 дітей, які опинилися у складній дорожній ситуації.

Надзвичайники закликають водіїв бути максимально обережними, дотримуватися швидкісного режиму та за можливості утриматися від поїздок під час негоди.

Останніми днями погодні умови в західних областях України суттєво погіршилися - сніг, ожеледиця та поривчастий вітер значно ускладнюють рух транспорту.

ДСНС регулярно повідомляє про випадки, коли водії не можуть самостійно подолати засніжені або слизькі ділянки доріг.

Нагадаємо, ДСНС попереджає, що в понеділок, 29 грудня, на автошляхах по всій Україні, зокрема в Києві та Київській області, прогнозується ожеледиця. Погіршення погоди може ускладнити роботу комунальних та енергетичних служб, а також суттєво вплинути на рух транспорту.

Крім того, синоптики очікують сильні пориви вітру та хуртовини, що підвищує ризик аварійних ситуацій. Водіїв закликають бути максимально уважними та обережними на дорогах.

На тлі негоди в Івано-Франківській області сталася серйозна ДТП за участю рейсового автобуса. Транспортний засіб, у якому перебували десятки пасажирів, з’їхав з дороги та перекинувся на бік. Відомо про одного загиблого та п’ятьох постраждалих, серед яких - дитина.

РБК-Україна раніше писало, що синоптики розповіли, яка погода буде в Україні на вихідні й далі. Згідно з їхнім прогнозом справжню зиму слід очікувати на Новий рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Івано-Франківська область Негода в Україні
Новини
Зеленський вже в Маямі. Після зустрічі з Трампом буде розмова з лідерами ЄС
Зеленський вже в Маямі. Після зустрічі з Трампом буде розмова з лідерами ЄС
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну