Негода паралізувала дороги Франківщини: рятувальники евакуювали десятки людей (відео)

Сильна негода ускладнила рух транспорту в Івано-Франківській області, залишивши водіїв у пастці на засніжених дорогах. До порятунку людей залучили підрозділи ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС в Telegram .

ДСНС регулярно повідомляє про випадки, коли водії не можуть самостійно подолати засніжені або слизькі ділянки доріг.

Надзвичайники закликають водіїв бути максимально обережними , дотримуватися швидкісного режиму та за можливості утриматися від поїздок під час негоди.

Також евакуйовано 32 людини, серед яких 7 дітей, які опинилися у складній дорожній ситуації.

Нагадаємо, ДСНС попереджає, що в понеділок, 29 грудня, на автошляхах по всій Україні, зокрема в Києві та Київській області, прогнозується ожеледиця. Погіршення погоди може ускладнити роботу комунальних та енергетичних служб, а також суттєво вплинути на рух транспорту.

Крім того, синоптики очікують сильні пориви вітру та хуртовини, що підвищує ризик аварійних ситуацій. Водіїв закликають бути максимально уважними та обережними на дорогах.

На тлі негоди в Івано-Франківській області сталася серйозна ДТП за участю рейсового автобуса. Транспортний засіб, у якому перебували десятки пасажирів, з’їхав з дороги та перекинувся на бік. Відомо про одного загиблого та п’ятьох постраждалих, серед яких - дитина.

