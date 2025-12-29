ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

Негода накрила ще один регіон: на Житомирщині ДСНС прибирає звалені дерева та рятує водіїв

Україна, Понеділок 29 грудня 2025 00:05
Негода накрила ще один регіон: на Житомирщині ДСНС прибирає звалені дерева та рятує водіїв Фото: рятувальники допомагають водіям продовжити рух (ДСНС Житомирська область)
Автор: Маловічко Юлія

Рятувальники прибули в Житомирську область для ліквідації наслідків негоди, яка ускладнила рух на дорогах, в тому числі через звалені дерева на проїжджу частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС у Житомирській області.

"Надаємо допомогу населенню через негоду. Зокрема, поблизу сіл Малинівка та Потаповичі Коростенського району рятувальники залучалися на прибирання дерев, що впали на проїжджу частину та перекрили рух транспорту з обох напрямків. Через що утворилися незначні затори", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники розпиляли повалені дерева та прибрали їхні рештки на узбіччя. Крім того, у селі Топорище Житомирського району фахівці ДСНС надали допомогу водієві автобуса, який з’їхав на узбіччя та через ожеледицю не міг продовжити рух.

"За допомогою троса та пожежного автомобіля транспортний засіб відбуксирували на безпечну ділянку дороги, після чого він продовжив рух самостійно", - додали рятувальники.

Також в ДСНС регіону показали фото ліквідації наслідків негоди. На кадрах рятувальники, зокрема, допомагають тягнути транспорт на буксирі.

Фото: фахівці ДСНС допомагають жителям регіону справитись з наслідками негоди (ДСНС Житомирщини)

Негода в Україні

Справжня зима прийшла в Україну 26 грудня - снігом почало засипати міста, населені пункти та села, що ускладнило рух на дорогах. Сотні комунальників та одиниць техніки залучили у Києві для розчищання доріг та пішохідних зон.

Як відомо, 28 грудня сильна негода ускладнила рух транспорту в Івано-Франківській області, залишивши водіїв у пастці на засніжених дорогах. До порятунку людей залучили підрозділи ДСНС.

Також ми повідомляли, що ДСНС попереджає, що в понеділок, 29 грудня, на автошляхах по всій Україні, зокрема в Києві та Київській області, прогнозується ожеледиця. Погіршення погоди може ускладнити роботу комунальних та енергетичних служб, а також суттєво вплинути на рух транспорту.

