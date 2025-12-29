Негода накрила ще один регіон: на Житомирщині ДСНС прибирає звалені дерева та рятує водіїв

"Надаємо допомогу населенню через негоду. Зокрема, поблизу сіл Малинівка та Потаповичі Коростенського району рятувальники залучалися на прибирання дерев, що впали на проїжджу частину та перекрили рух транспорту з обох напрямків. Через що утворилися незначні затори", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники розпиляли повалені дерева та прибрали їхні рештки на узбіччя. Крім того, у селі Топорище Житомирського району фахівці ДСНС надали допомогу водієві автобуса, який з’їхав на узбіччя та через ожеледицю не міг продовжити рух.

"За допомогою троса та пожежного автомобіля транспортний засіб відбуксирували на безпечну ділянку дороги, після чого він продовжив рух самостійно", - додали рятувальники.

Також в ДСНС регіону показали фото ліквідації наслідків негоди. На кадрах рятувальники, зокрема, допомагають тягнути транспорт на буксирі.

Фото: фахівці ДСНС допомагають жителям регіону справитись з наслідками негоди (ДСНС Житомирщини)