Непогода накрыла еще один регион: на Житомирщине ГСЧС убирает поваленные деревья

"Оказываем помощь населению из-за непогоды. В частности, вблизи сел Малиновка и Потаповичи Коростенского района спасатели привлекались на уборку деревьев, упавших на проезжую часть и перекрыли движение транспорта с обоих направлений. Из-за чего образовались незначительные пробки", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели распилили поваленные деревья и убрали их остатки на обочину. Кроме того, в селе Топорище Житомирского района специалисты ГСЧС оказали помощь водителю автобуса, который съехал на обочину и из-за гололеда не мог продолжить движение.

"С помощью троса и пожарного автомобиля транспортное средство отбуксировали на безопасный участок дороги, после чего он продолжил движение самостоятельно", - добавили спасатели.

Также в ГСЧС региона показали фото ликвидации последствий непогоды. На кадрах спасатели, в частности, помогают тянуть транспорт на буксире.

Фото: специалисты ГСЧС помогают жителям региона справиться с последствиями непогоды (ГСЧС Житомирщины)