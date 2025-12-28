Хуртовина у Києві: сотні одиниць спецтехніки борються зі снігом та обробляють дороги

Через хуртовину на вулиці Києва виїхало понад сто одиниць техінки "Київавтодору" для очищення доріг від снігу та обробки посипальними матеріалами. Комунальники працюють також на пішохідних зонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

КМДА також опублікувала відео, на якому спецтехніка обробляє одну зі столичних трас.

Відомо, що першочергово комунальники обробляють та прибирають сніг на зупинках, сходових маршах та підходах до наземних і підземних переходів та інших пішохідних зонах.

"У Києві хуртовина: 124 одиниці спецтехніки "Київавтодор" розпочали обробку вулиць посипальними матеріалами. До роботи залучено 23 бригади з ручного прибирання у складі 128 працівників", - йдеться у повідомленні.

Снігопад в Києві

Як відомо, з 26 грудня в столицю прийшла справжня зима - з ночі до ранку п'ятниці Київ засипало снігом. У зв'язку з погодними умовами на вулиці вирушили до двухсот одиниць спецтехінки, щоб зробити можливим рух транспорту та пішоходів.

Очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми, підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.

На прибудинкових територіях сніг прибирають працівники керуючих компаній. У парках і скверах сніг прибирають "зеленбудівці".

У КМДА закликали водіїв бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходів - бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби.

Погода в Києві та області

Щодо погоди у столиці та Київській області 28 грудня ми писали, що буде хмарно. Очікується сніг, на дорогах ожеледиця. У Києві вночі та вдень 0-2° морозу.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у Києві 28 грудня очікуються сніг, мокрий сніг і сильний вітер, температура триматиметься близько нуля.

Також повідомлялось, що зниження температури повітря очікується в Україні з 30 грудня 2025 року. Щодо прогнозу погоди в Україні на січень, середня місячна температура повітря очікується близько 1-7 градусів морозу, що є нижчим за норму.