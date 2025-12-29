ua en ru
Непогода накрыла еще один регион: на Житомирщине ГСЧС убирает поваленные деревья

Украина, Понедельник 29 декабря 2025 00:05
Непогода накрыла еще один регион: на Житомирщине ГСЧС убирает поваленные деревья Фото: спасатели помогают водителям продолжить движение (ГСЧС Житомирская область)
Автор: Маловичко Юлия

Спасатели прибыли в Житомирскую область для ликвидации последствий непогоды, которая осложнила движение на дорогах, в том числе из-за свалившихся деревьев на проезжую часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Житомирской области.

"Оказываем помощь населению из-за непогоды. В частности, вблизи сел Малиновка и Потаповичи Коростенского района спасатели привлекались на уборку деревьев, упавших на проезжую часть и перекрыли движение транспорта с обоих направлений. Из-за чего образовались незначительные пробки", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели распилили поваленные деревья и убрали их остатки на обочину. Кроме того, в селе Топорище Житомирского района специалисты ГСЧС оказали помощь водителю автобуса, который съехал на обочину и из-за гололеда не мог продолжить движение.

"С помощью троса и пожарного автомобиля транспортное средство отбуксировали на безопасный участок дороги, после чего он продолжил движение самостоятельно", - добавили спасатели.

Также в ГСЧС региона показали фото ликвидации последствий непогоды. На кадрах спасатели, в частности, помогают тянуть транспорт на буксире.

Фото: специалисты ГСЧС помогают жителям региона справиться с последствиями непогоды (ГСЧС Житомирщины)

Непогода в Украине

Настоящая зима пришла в Украину 26 декабря - снегом начало засыпать города, населенные пункты и села, что осложнило движение на дорогах. Сотни коммунальщиков и единиц техники привлекли в Киеве для расчистки дорог и пешеходных зон.

Как известно, 28 декабря сильная непогода осложнила движение транспорта в Ивано-Франковской области, оставив водителей в ловушке на заснеженных дорогах. К спасению людей привлекли подразделения ГСЧС.

Также мы сообщали, что ГСЧС предупреждает, что в понедельник, 29 декабря, на автодорогах по всей Украине, в частности в Киеве и Киевской области, прогнозируется гололедица. Ухудшение погоды может осложнить работу коммунальных и энергетических служб, а также существенно повлиять на движение транспорта.

