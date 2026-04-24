Негайне членство неможливе. Мерц запропонував план зближення України з ЄС

Позиція Німеччини щодо членства України

Після саміту лідерів ЄС у Нікосії Мерц зазначив, що питання негайного вступу України до Євросоюзу зараз не розглядається. За його словами, такий сценарій найближчим часом нереалістичний.

"Усім зрозуміло, що негайний вступ України до ЄС, звичайно, неможливий", - зазначив Мерц.

Формат поступової інтеграції

Водночас канцлер наголосив на необхідності поглиблення взаємодії України з європейськими інституціями.

Йдеться про тіснішу участь у роботі структур ЄС і поступове включення в окремі напрямки політики залежно від прогресу реформ.

Як приклад він допустив можливість участі президента України в засіданнях Європейської ради без права голосу.

Стратегія зближення України з ЄС

Мерц також виступив за запуск усередині Євросоюзу окремого процесу, спрямованого на поетапне зближення України з блоком.

За його словами, кінцевою метою залишається повноцінне членство, однак для цього необхідні проміжні етапи.

"Важливо, щоб це зближення зараз також прискорило переговори про вступ і стало мостом до майбутнього повного членства", - наголосив він.

Канцлер додав, що обговорював цей підхід із президентом України Володимиром Зеленським останніми днями.