Фрідріх Мерц готує масштабну угоду в оборонці ЄС: на кону мільярди євро та доля танків

Німеччина готується до масштабної угоди в оборонному секторі, яка змінить баланс сил у європейському ВПК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Вloomberg.

Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц офіційно натякнув на плани уряду викупити значну частку акцій франко-німецького танкового гіганта KNDS NV. Такий крок має посилити вплив Берліна на одну з ключових оборонних компаній Європи.

Як повідомляють журналісти Вloomberg, про це лідер Німеччини заявив під час панельної дискусії у Франкфурті, організованої виданням Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами Мерца, уряд уже дав розпорядження щодо придбання пакета акцій у німецької родини-співвласника оборонної компанії. І хоч канцлер прямо не назвав KNDS, однак опис активу не залишає сумнівів, що йдеться про підприємство, що спеціалізується на броньованій наземній техніці та в якому Франція вже володіє 50% акцій.

Основні факти про майбутню угоду

Метод купівлі: уряд планує інвестувати через державний банк KfW. Формат: акції будуть придбані в межах майбутнього первинного публічного розміщення (IPO) компанії. Мета: забезпечити державний вплив Німеччини в одному з ключових оборонних підприємств Європи нарівні з Францією.

У разі реалізації плану уряд Німеччини може стати співвласником великої оборонної компанії разом із Францією. За словами Мерца, це дозволить двом країнам спільно контролювати важливого європейського виробника, який спеціалізується, зокрема, на броньованій наземній техніці.

За даними джерел, оцінка KNDS під час можливого розміщення може становити близько 25 млрд євро (приблизно 28,8 млрд доларів). Компанія KNDS, відома як виробник сучасних танків та бронетехніки, планує вихід на біржі Франкфурта та Парижа вже цього року.

Якщо уряд Німеччини придбає частку в компанії, це може стати одним із найбільших державних інвестиційних кроків Берліна у сфері оборонної промисловості за останні роки.

Рішення німецького уряду стати "якірним інвестором" свідчить про стратегічне значення KNDS для оборони ЄС. Це дозволить Берліну та Парижу спільно володіти та керувати компанією, яка є фундаментом для майбутніх проектів європейської бронетехніки.

Що це означає для безпеки Європи

Входження Німеччини в капітал KNDS - це сигнал про максимальну серйозність Берліна у питаннях переозброєння. Спільний контроль над виробництвом танків (зокрема розробкою майбутньої системи MGCS) зміцнює франко-німецький оборонний союз та робить європейську армію менш залежною від приватного капіталу в критичних секторах.

Наразі банк KfW вже залучив JPMorgan для консультування щодо цієї потенційної угоди, що підтверджує серйозність намірів уряду Фрідріха Мерца.