Трагічна війна в Україні має один позитивний ефект для Європи, - Мерц
Війна в Україні спровокувала безпрецедентний стрибок у розвитку військових технологій, темпи якого були б неможливими у мирний час.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію під час саміту на Кіпрі.
Технологічний стрибок та оптимізм
За словами канцлера, станом на першу половину 2026 року він відчуває набагато більше впевненості у питаннях безпеки, ніж кілька років тому.
Головним чинником він вважає надшвидке скорочення технологічного розриву та модернізацію армії.
"Сьогодні, на початку або в першому-другому кварталі 2026 року, я більш оптимістичний, ніж був ще два-три роки тому, тому що бачу, як швидко ми зараз надолужуємо згаяне", - підкреслив Мерц.
Роль війни в Україні
Очільник німецького уряду наголосив, що саме розв'язана Росією війна змусила світ розвивати військові технології темпами, які були б неможливими у мирний час.
Він зауважив, що цей досвід допомагає країнам готуватися до вирішення оборонних завдань власними силами.
"Ми спостерігаємо військово-технологічний розвиток, який іде настільки стрімко, якого без цієї війни не було б. І в цьому, попри всю трагічність цієї війни та весь жахливий біль... полягає також велика можливість, яку ми використаємо", - заявив канцлер.
Загрози з боку РФ та зміна стратегії
Нагадаємо, нещодавно Росія офіційно була визнана головною загрозою безпеці в Європі у першій в історії Німеччини профільній військовій стратегії.
Документ передбачає масштабну реформу Бундесверу, аби перетворити його на найпотужнішу конвенційну армію на континенті, здатну до тривалої оборони.
Крім того, днями посла РФ терміново викликали до німецького МЗС "на килим" через прямі погрози Кремля на адресу об'єктів критичної інфраструктури на території країни. У Берліні ці дії Москви розцінюють як елемент гібридної війни, спрямованої на залякування населення та підрив військової допомоги Україні.
Також варто зазначити, що Німеччина за останні два роки кардинально змінила свою позицію щодо озброєння ЗСУ.
Якщо на початку повномасштабного вторгнення обговорювалася передача шоломів, то станом на 2026 рік ФРН є одним із лідерів у постачанні бронетехніки, засобів ППО та боєприпасів, попри постійні спроби РФ внести розкол у європейську єдність.