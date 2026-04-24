Немедленное членство невозможно. Мерц предложил план сближения Украины с ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина должна активнее интегрироваться в процессы Европейского Союза, однако ее быстрое вступление в блок на данном этапе невозможно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Deutsche Welle.
После саммита лидеров ЕС в Никосии Мерц отметил, что вопрос немедленного вступления Украины в Евросоюз сейчас не рассматривается. По его словам, такой сценарий в ближайшее время нереалистичен.
"Всем понятно, что немедленное вступление Украины в ЕС, конечно, невозможно", - отметил Мерц.
Вместе с тем канцлер подчеркнул необходимость углубления взаимодействия Украины с европейскими институтами.
Речь идет о более тесном участии в работе структур ЕС и постепенном включении в отдельные направления политики в зависимости от прогресса реформ.
В качестве примера он допустил возможность участия президента Украины в заседаниях Европейского совета без права голоса.
Мерц также выступил за запуск внутри Евросоюза отдельного процесса, направленного на поэтапное сближение Украины с блоком.
По его словам, конечной целью остается полноценное членство, однако для этого необходимы промежуточные этапы.
"Важно, чтобы это сближение сейчас также ускорило переговоры о вступлении и стало мостом к будущему полному членству", - подчеркнул он.
Канцлер добавил, что обсуждал этот подход с президентом Украины Владимиром Зеленским в последние дни.
