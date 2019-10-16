Негативний шлейф: чому Кличко і його оточення втрачають владу у Києві

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кабінет міністрів України з дня на день може призначити главою КМДА Олександра Ткаченка, екс-гендиректора холдингу "1+1". Він змінить Віталія Кличка, який суміщає цю посаду паралельно з повноваженнями глави Київради.

І поки у президентській команді визначаються з датою дострокових виборів київського міського голови, Віталій Кличко відчайдушно намагається утримати владу в столиці. При цьому він і його оточення загрузли в скандалах і корупції.

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Віталій Кличко 7 жовтня підписав розпорядження про подорожчання будівництва скандального Шулявського мосту на 126 млн гривень. Відтепер вартість об'єкта становить 1 млрд 50 млн гривень. З цієї суми 716 млн виділено на будівельні роботи, а решта на обладнання та інші витрати, пишуть "Наші гроші".

Згідно з документом, станом на 1 серпня вже були виконані роботи з реконструкції на 60 млн грн. Це становило приблизно 10% підряду на реконструкцію в 598,5 млн грн, у червні-2018 отриманого ТОВ "Північно-український будівельний альянс", яке асоціюють з фігурою Максимом Микитасем.

Віталій Кличко і Максим Микитась (колаж РБК-Україна)

За попереднім контрактом, станом на вересень 2019 року фірмі Микитася було перераховано передплату в розмірі 99,5%. Після чого будівництво мосту повністю припинилося, а Микитась заявив про вихід з будівельного бізнесу.

До речі, НАБУ і САП нещодавно повідомили Микитасю про підозру в афері з будівництвом квартир для Нацгвардії, і суд випустив забудовника з-під арешту за заставу в 5,5 млн грн.

Подорожчання робіт - не єдина проблема будівництва Шулявського мосту. Підрядники провалюють графік будівництва. КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва" повідомила журналістам про те, що згідно з календарним графіком ремонту, шляхопровід повинен бути побудований до вересня, проте його добудовали досі. Комунальники повідомили, що дорожнє покриття і першу чергу шляхопроводу мають добудувати до листопада, а другу - до лютого 2020 року.

Ще одна людина, наближена до мера Києва, потрапила під підозру правоохоронців. Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому депутату Верховної ради і радника Віталія Кличка Дмитру Белоцерківцю підозру у декларуванні недостовірної інформації.

Віталій Кличко і Дмитро Білоцерківець (колаж РБК-Україна)

Сам мер столиці не може більше відхрещуватися від гріхів своїх підлеглих і умивати руки. Під стать своєму одіозному оточенню, сам мер Києва Віталій Кличко також став фігурантом кримінальних проваджень. Вищий антикорупційний суд днями зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження стосовно мера Києва Віталія Кличка за фактом зловживань та розкрадання коштів при реконструкції вищезазначеного Шулявського мосту.

ЗМІ повідомляли, що 18 вересня депутати Київради подали відповідну заяву проти Кличка в НАБУ. Депутати заявили, що НАБУ відмовилося порушувати справу про вчинення Кличко та його підлеглими кримінальних правопорушень, передбачених статтями про зловживання владою або службовим становищем (ст. 364), одержання хабара (ст. 368), привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (368-2, 191) Кримінального кодексу.

У НАБУ заявили, що зайнялися розслідуванням можливого зловживання службовим становищем посадовими особами КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва" при реконструкції Шулявського мосту, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального злочину, передбаченого іншою статтею Кримінального кодексу.

Муніципальні депутати в своїй заяві зазначили, що Кличко, користуючись службовим становищем, разом зі своїми підлеглими тривалий час завищують витрати бюджетних коштів. Бенефіціаром цих оборудок виступає, звичайно ж, ТОВ "Північно-Український будівельний альянс" Микитася. Ця компанія була залучена до реконструкції шляхопроводу на Шулявці з порушенням тендерних процедур.

Кличко також звинувачують у сприянні незаконному збагаченню приватних осіб за рахунок коштів бюджету Києва в особливо великих розмірах. Конкретно - сприяння незаконному продажі майнових прав фірмам ТОВ "Укрбуд Інвест" і ТОВ "Укрбуд Девелопмент" того ж Максима Микитася.

Неспортивна поведінка

Махінації з бюджетними коштами та будівельні оборудки – не єдиний біч нинішньої влади Києва. Віталій Кличко все ж має репутацію успішного спортсмена і любить заяви про сприяння спорту в столиці. Але насправді не все так райдужно, як в заявах мера.

Столична поліція нещодавно повідомила про підозру керівництву департаменту молоді та спорту КМДА в розкраданні 2,2 млн грн, які були виділені на закупівлю човнів дитячо-юнацькій спортивній школі.

Кримінальне провадження за даним фактом було відкрито 13 вересня. Слідство встановило, що чиновники Департаменту молоді та спорту КМДА з 2016 року викрадали бюджетні кошти, виділені на закупівлю спортивних човнів для дитячо-юнацьких шкіл Києва. Поліція встановила, що переважна більшість тендерів, штучним шляхом були виграні приватним підприємцем, який є тренером ДЮСШ "Буревісник".

За фактичною вартістю в 600 тисяч гривень, кожен човен закуповувався за завищеною ціною - за 1,4 млн гривень. Всього, за даними поліції, чиновники Департаменту молоді та спорту КМДА та підконтрольний їм керівник ДЮСШ завдали державі збитків на 2,2 млн грн.

Нагадаємо, департамент молоді та спорту рішенням Віталія Кличка був створений як окремий підрозділ КМДА в 2018 році зі структури департаменту науки, освіти, молоді та спорту.

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Чи має після такої кількості скандалів, кримінальних проваджень, розкраданні коштів на дитячому спорті нинішня київська влада на чолі з Виталієм Кличком шанси продовжити керувати столицею? Майбутні вибори дадуть відповідь на це питання, але обережно прогнозувати результати можна вже зараз.

Антирейтинг Кличка вже перевалив за 50%, як писало раніше РБК-Україна. Також Кличко програє у другому турі рейтинговим кандидатам від інших політсил.