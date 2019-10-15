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В НАБУ рассказали детали подозрения Белоцерковцу

Новости » Политика    15.10.2019 - 14:19
В НАБУ рассказали детали подозрения Белоцерковцу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Белоцерковца подозревают в сокрытии информации о доме в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает бывшего народного депутата Дмитрия Белоцерковца в недостоверном декларировании на 3,8 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Сообщается, что детективы НАБУ сообщили Белоцерковцу о подозрении в недостоверном декларировании сведений.

"Следствие установило, что бывший народный депутат внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016 и 2017, не задекларировав пользование недвижимым имуществом в городе Киеве стоимостью 3,8 млн гривен, принадлежащего по праву собственности близкому родственнику", - говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что расследование этих фактов ведется с марта 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований объявило в розыск экс-нардепа Константина Жеваго. До этого ему заочно сообщили о подозрении в организации схемы по растрате 2,5 млрд гривен "Финансы и Кредит".

Кроме того, ранее бывшему народному депутату Станиславу Березкину избрали меру пресечения в виде залога в 15 миллионов гривен из-за его вероятной причастности к хищению средств "Ощадбанка".

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