НАБУ сообщило экс-нардепу Микитасю о подозрении

Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Максима Микитася подозревают в организации схемы по завладению недвижимостью Нацгвардии

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему народному депутату Украины Максиму Микитасю о подозрении в организации завладения чужим имуществом, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, в сговоре с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Национальной гвардии Украины.

"В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (в дальнейшем реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями", - говорится в сообщении.

Нацгвардия должна была получить в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева 50 апартаментов и 30 паркомест в жилом комплексе, однако в 2016–2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

"Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей", - говорится в сообщении.

В мае 2019 года о подозрении в совершении преступления сообщили экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику, в июле о подозрении было объявлено исполнительному директору компании.

Расследование детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

Напомним, в июле тогда народный депутат и кандидат в депутаты Максим Микитась не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), который должен был состояться сегодня, 11 июля.