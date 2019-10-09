Двуглавый Киев: как команда Зеленского забирает у Кличко контроль над столицей

Мэр Киева Виталий Кличко (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Киев вскоре может получить еще одного руководителя. Бывший гендиректор телеканала "1+1", а ныне народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко претендует на пост главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Он же может составить конкуренцию Виталию Кличко на следующих выборах мэра столицы.

Их дата пока неизвестна, но если выборы в Киеве не удастся провести весной вместе с местными выборами по всей стране, в "Слуге народа" уже подготовили почву для переизбрания Киевсовета и мэра. Подробнее о том, как команда Зеленского пытается взять столицу под контроль – в материале РБК-Украина.

Кабинет министров может вскоре утвердить народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко на должность главы Киевской городской государственной администрации. На днях он подтвердил, что собирается возглавить КГГА, подав декларацию кандидата на этот пост. В этом кресле Ткаченко сменит Виталия Кличко, который совмещал должности председателя городской администрации и мэра в течение последних пяти лет.

Придя к власти, команда Зеленского, в частности глава его Офиса Андрей Богдан, не скрывала желания забрать у Кличко руководство столицей. Частично это можно сделать, сменив главу КГГА. Его, в отличие от мэра, назначает и увольняет президент по представлению Кабинета министров.

По сути, теперь в Киеве будет два руководителя – Кличко, который останется в кресле мэра по меньшей мере до следующих выборов, и глава столичной администрации Ткаченко, в качестве "надзирателя" за мэром и горсоветом.

"Теперь до выборов Ткаченко будет воспитывать Кличко", – говорит один из собеседников РБК-Украина в команде Зеленского. Впрочем, пост главы городской администрации может стать для Ткаченко и стартовой площадкой для борьбы за должность мэра Киева.

Кроме того, стоит отметить, что премьер-министр Алексей Гончарук, подписывающий представление на должность главы КГГА, находится в неплохих отношениях с ресторатором Сергеем Гусовским, который имеет политические амбиции в столице.

Сферы влияния

Безуспешные попытки Кличко отстоять право занимать обе должности только обострили его конфликт с главой ОП Андреем Богданом. В конце сентября мэр подал иски против Богдана и Кабмина из-за решения о его увольнении. Апеллируя к разъяснению Конституционного суда от 2003 года, он и его сторонники настаивали, что руководителем КГГА может быть только избранный на выборах Киевский городской глава.

В любом случае, новый законопроект о столице, внесенный Ткаченко и группой депутатов от "Слуги народа", в будущем снимет этот вопрос. Согласно документу, должность мэра и председателя Киевской городской госадминистрации не может занимать один и тот же человек. На прошлой неделе Верховная рада голосами депутатов монобольшинства и десяти внефракционных парламентариев приняла проект закона №2143-3 в первом чтении.

Им предусмотрено, что мэр, как и ранее, будет возглавлять Киевский горсовет. Численность его депутатов сократят со 120 до 80 человек. И, согласно проекту, теперь они будут получать зарплату за свою работу. Для принятия решения Киевсовету будет достаточно трети голосов депутатского корпуса.

Вместо КГГА исполнительным органом горсовета станет магистрат. Ему перейдет часть полномочий Киевской городской госадминистрации, в частности, ответственность за целевое назначение земельных участков в Киеве.

Магистратом также будет руководить мэр. Тогда как глава КГГА будет контролировать соблюдение законов местными властями и координировать деятельность территориальных органов исполнительной власти.

Во-вторых, документом предлагается восстановить районные советы в Киеве, ликвидированные Януковичем в 2010 году. В каждом из таких советов будет по 20 депутатов. В районах по решению их советов может быть создана ратуша — центр предоставления административных, социальных и других услуг.

В-третьих, законопроект закрепляет процедуру проведения выборов в Киеве. Как и в 2015 году выборы в Киевсовет планируют проводить по пропорциональной системе с открытыми списками, а выборы мэра – в два тура, если в первом никто из кандидатов не наберет 50%. Для выборов в райсоветы будет действовать мажоритарная система.

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал документ провластной партии, заявив, что "этот нелепый закон" противоречит интересам киевлян. По его словам, КГГА хотят фактически наделить функциями правоохранительного органа.

"Назначенный председатель КГГА сможет приостанавливать решения органов местного самоуправления. То есть из КГГА делают аналог прокуратуры, что грубо нарушает Конституцию", – считает Кличко.

По его оценке, в законопроекте, среди прочего, нет четкого перечня полномочий Киевского городского главы и председателя КГГА. А потому остается вопрос, не будут ли их полномочия пересекаться, отметил мэр.

В "Слуге народа" не исключают, что ко второму чтению в текст документа могут внести немало поправок. "Сейчас Кличко привлек иностранное лобби, чтобы всячески сбить законопроект. Они уже направили свои замечания к документу в комитет по вопросам госвласти и местного самоуправления", – рассказал РБК-Украина собеседник в команде Зеленского.

Стоит отметить, что у Кличко пока еще есть возможность спутать карты своему преемнику на посту руководителя КГГА. Согласно действующему закону о столице, именно мэр назначает заместителей главе горадминистрации по согласованию с президентом и Кабмином. В то же время в одобренном в первом чтении законопроекте таких должностей не предусмотрено.

Выборы на паузе

Очевидно, с полной перезагрузкой власти в Киеве в "Слуге народа" пока решили повременить, поскольку в новом законопроекте о столице не прописана конкретная дата выборов. В первом варианте документа №2143, который предложила президентская фракция, указано, что выборы и мэра, и горсовета пройдут в Киеве 8 декабря. Но организовать выборы на эту дату оказалось нереально.

"Учитывая все законодательные процедуры и сроки, местные выборы в Киеве могут состояться не ранее чем в январе-феврале. Однако если местные выборы по всей стране – первые выборы в соответствии с реформой административно-территориального устройства – состоятся весной, то, возможно, не будет смысла разводить их по времени с разницей в месяц или два", – рассказал РБК-Украина первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Но проведение первых местных выборов весной пока остается под вопросом. У Зеленского настаивают, что они должны пройти после завершения реформы децентрализации, которая требует внесения изменений в Конституцию. Но возможность собрать 300 голосов, чтобы переписать административно-территориальное устройство страны в Основном законе, пока вызывает сомнения.

"Не исключено, что местные выборы могут пройти и осенью, когда запланированы очередные выборы, или еще позже. Все зависит от того, получится ли принять изменения в Конституцию и когда", – отметил в беседе с изданием один из членов команды Зеленского.

Тем временем Кличко 19 сентября обратился в парламент с просьбой распустить Киевсовет, который уже почти пять месяцев не собирался на заседания из-за отсутствия кворума, и назначить досрочные выборы.

В окружении мэра убеждены, что киевские депутаты намеренно саботируют работу горсовета и что здесь не обошлось без влияния Офиса президента. На Банковой, в свою очередь, проблему с Киевсоветом расценивают как доказательство того, что Кличко потерял контроль над столицей.

Что делать с обращением по поводу Киевсовета в "Слуге народа" еще не решили. "По закону у нас есть 90 дней для его рассмотрения, они истекают в конце декабря. Причем это не значит, что мы обязаны принять решение о роспуске. Мы должны лишь рассмотреть", – рассказывает собеседник в окружении Зеленского.

Кроме того, на тот случай, если выборы в Киеве решат проводить отдельно, в команде президента уже подготовили черновик представления для отставки Кличко "с решениями судов о его незаконных действиях", утверждает источник.

Это позволяет Верховной раде назначить досрочные выборы городского главы столицы, но с этим документом к парламенту должен обратиться глава КГГА. Имея во главе городской администрации своего человека и большинство в Раде, для "Слуги народа" это не составит большой проблемы.

Кто против Кличко

Кличко ранее уже заявил, что будет снова баллотироваться на следующих выборах мэра города. Против него в "Слуге народа" рассматривают двух кандидатов – Александра Ткаченко и Андрея Холодова, киевского бизнесмена, избранного в парламент под номером 22 списка "Слуги народа".

"Скорее, это будет Ткаченко. Холодов больше видит себя в парламентской работе", – говорит один из собеседников в этой политсиле.

Сам Ткаченко на вопрос РБК-Украина о планах баллотироваться в мэры Киева прямо не ответил, уточнив, что "до выборов нужны экстренные меры".

"На парламентских выборах во всех киевских округах победили кандидаты "Слуги народа". Это чёткий сигнал того, что киевляне хотят перемен. Доверие к действующему мэру постоянно падает, в столице – налицо кризис власти, депутаты не доверяют Кличко, а он не может организовать работу Киевсовета. Вопрос перезагрузки власти в Киеве – стоит остро", – добавил парламентарий.

По информации РБК-Украина, баллотироваться в мэры под брендом "Слуги народа" хочет бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, пытаясь заручиться поддержкой президентской партии.

Параллельно в медиа упоминается другой кандидат, которого "Слуга народа" якобы может выдвинуть на выборах городского главы – Евгений Кошевой. Однако эта информация не соответствует действительности, заявили РБК-Украина в пресс-службе "Студии Квартал-95". Это отрицают и собеседники издания в "Слуге народа".

Составить конкуренцию Кличко может и шоумен Сергей Притула, который баллотировался под 30-ым номером списка партии "Голос" на последних парламентских выборах. В Раду он не прошел, однако, по информации РБК-Украина, может побороться за должность киевского мэра от "Голоса".

Шоумен свои планы на киевские выборы пока не комментирует. На вопрос издания о возможном выдвижении Притулы в партии "Голос" сказали, что "однозначно не будут игнорировать следующие выборы в Киеве".

"Мы обязательно сообщим о нашем кандидате в мэры и кандидатах в Киевский городской совет, как только будет известна вся официальная информация о проведении выборов", – объяснил РБК-Украина пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух.

Собеседник издания в команде Зеленского, ссылаясь на закрытые соцопросы, проведенные с начала сентября, отмечает, что первое место в рейтинге пока удерживает Кличко. Тогда как данные по второму месту отличаются. В одних соцопросах вторым идет Ткаченко, в других – Притула, но так или иначе разрыв между ними составляет всего один-два процента.

Во втором туре расклад для Кличко может существенно измениться. "По тем данным, которые мы видели, во втором туре Кличко может проиграть как Ткаченко, так и Притуле из-за большого антирейтинга, который переваливает за 50%. Ведь по аналогии с президентскими выборами, второй тур – это голосование не за кандидата, а против", – добавил собеседник.