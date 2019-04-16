Нефтегазовая компания Total выделила 100 млн евро на восстановление Нотр-Дам

Французская нефтегазовая компания Total предоставит 100 млн евро на ремонт пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы компании Патрик Пуян в Twitter.

Как сообщил председатель компании, что специальное пожертвование уже было сделаноФонду наследия.

"Total сделал специальное пожертвование Фонду наследия в размере 100 млн евро на реконструкцию Нотр-Дам де Пари", - написал Патрик Пуян в Twitter.

Кроме того, представители французского Фонда наследия в ночь на вторник начали национальную кампанию по сбору средств на восстановление одного из главных символов Парижа. На сайте кампании указано, что собрано уже 2,2 млн евро.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на восстановление пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари семья французских миллиардеров Пино выделила 100 млн евро.

Кроме того, семья французского бизнесмена-миллиардера Бернара Арно и его группа LVMH, которая владеет брендом Louis Vuitton, выделит 200 млн евро на восстановление после пожара Нотр-Дам де Пари. В заявлении сообщается, что семья Арно и группа LVMH намерена продемонстрировать солидарность с Францией во время национальной трагедии.

Напомним, 15 апреля вечером в столице Франции горел Нотр-Дам де Пари. Пожарные считают, что пожар мог произойти из-за работы по реставрации здания. В свою очередь, парижская прокуратура отметила, что не обнаружила признаков преднамеренного поджога Нотр-Дама, но следствие продолжается. В настоящий момент команда из 50 человек работает над установлением причины возникновения пожара в соборе.

Отметим, что в результате пожара обрушились крыша и шпиль. Также горела одна из башен, однако спасатели успели ее затушить. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он также подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария и пожарные спасли фасад собора и его башни.