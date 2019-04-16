Владелец Louis Vuitton выделит 200 млн евро на Нотр-Дам

Фото: Бернар Арно (wikimedia)

Восстановление Нотр-Дам де Пари также профинансирует Бернар Арно

На восстановление пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари семья французского бизнесмена-миллиардера Бернара Арно и его группа LVMH, которая владеет брендом Louis Vuitton, выделит 200 млн евро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Арно.

В заявлении говорится, что семья Арно и группа LVMH намерена продемонстрировать солидарность с Францией во время национальной трагедии. В частности, на восстановление Нотр-Дам де Пари выделят 200 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что семья французских миллиардеров Пино выделила 100 млн евро на восстановление собора.

Ранее также стало известно, что из собора удалось вынести часть святынь. В частности, спасли терновый венец Иисуса Христа, тунику Святого Людовика, а также несколько картин.

Отметим, официальные причины пожара пока неизвестны. Предполагается, что они могут быть связаны с реставрационными работами, которые проводились в здании. В самом соборе Парижской Богоматери изначально было много деревянных частей, а строительные леса только ухудшили ситуацию.