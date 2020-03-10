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Нефть марки WTI начала торги ростом

Новости » Финансы     10.03.2020 - 00:43
Нефть марки WTI начала торги ростом
Иллюстративное фото (ukrnafta.com)

На данный момент нефть марки WTI подорожала на 2,7%

Стоимость нефти марки WTI начала торги вторника ростом, после того как днем ранее падение достигало 30%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На данный момент нефть марки WTI подорожала на 2,7% и достигла 30,9 доллара за баррель, хотя торги открылись ростом всего на 0,3%.

В то же время нефть марки Brent дешевеет на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.

Напомним, на прошлой неделе в Вене провалились переговоры ОПЕК и России, которая в итоге отказалась идти на сокращение добычи нефти.

РБК-Украина писало, что мировые рынки резко обвалились из-за срыва сделки ОПЕК+. В частности, котировки обрушились на Токийской фондовой бирже, а также на европейских биржах. В значительный минус ушли японский индекс Nikkei, гонконгский Hang Seng, британский индекс FTSE 100 и немецкий индекс DAX. Кроме того, на открытии Лондонской биржи рекордно просели ценные бумаги российских компаний.

Страны Организации экспортеров нефти (ОПЕК) потеряли 500 млн долларов за сутки из-за падения цен на нефть.

Ранее президент США Дональд Трамп уже обвинил Россию и Саудовскую Аравию в падении рынков. В то же время он подчеркнул, что падение цен на бензин - это положительная сторона обвала мировых цен на нефть для потребителей.

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