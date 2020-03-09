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Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в падении рынков

Новости » Политика     09.03.2020 - 17:39
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в падении рынков
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

По мнению Трампа, публикации "лживых СМИ" также стали следствием падение рынков

Обвал рынков стало следствием разногласий между Саудовской Аравией и Россией по цене на нефть. Такое мнение выразил в понедельник на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что публикации "лживых СМИ" также стали следствием падения рынков нефти.

"Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также лживые СМИ - причина падения рынков", - заявил он. "Цены на бензин падают, и это хорошо для потребителей", - считает Трамп.

Напомним, на прошлой неделе в Вене провалились переговоры ОПЕК и России, которая в итоге отказалась идти на сокращение добычи нефти.

РБК-Украина писало, что мировые рынки резко обвалились из-за срыва сделки ОПЕК+. В частности, котировки обрушились на Токийской фондовой бирже, а также на европейских биржах. В значительный минус ушли японский индекс Nikkei, гонконгский Hang Seng, британский индекс FTSE 100 и немецкий индекс DAX. Кроме того, на открытии Лондонской биржи рекордно просели ценные бумаги российских компаний.

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