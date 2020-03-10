ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нафта марки WTI почала торги зростанням

Новини » Фінанси     10.03.2020 - 00:43
Нафта марки WTI почала торги зростанням
Ілюстративне фото (ukrnafta.com)

На даний момент нафту марки WTI подорожчала на 2,7%

Вартість нафти марки WTI почала торги вівторка зростанням, після того як на день раніше падіння досягало 30%. Про це свідчать дані торгів.

На даний момент нафту марки WTI подорожчала на 2,7% і досягла 30,9 долара за барель, хоча торги відкрилися зростанням всього на 0,3%.

Водночас нафта марки Brent дешевшає на 0,39%, до 33,32 долара за барель.

Нагадаємо, минулого тижня у Відні провалилися переговори ОПЕК і Росії, яка в підсумку відмовилася йти на скорочення видобутку нафти.

РБК-Україна писало, що світові ринки різко впали через зрив угоди ОПЕК+. Зокрема, котирування обвалилися на Токійській фондовій біржі, а також на європейських біржах. В значний мінус пішли японський індекс Nikkei, гонконгський Hang Seng, британський індекс FTSE 100 і німецький індекс DAX. Крім того, на відкритті Лондонської біржі рекордно просіли цінні папери російських компаній.

Країни Організації експортерів нафти (ОПЕК) втратили 500 млн доларів за добу через падіння цін на нафту.

Раніше президент США Дональд Трамп уже звинуватив Росію та Саудівську Аравію в падінні ринків. Водночас він підкреслив, що падіння цін на бензин - це позитивна сторона обвалу світових цін на нафту для споживачів.

Фондовий ринок США закрився падінням індексів Обвал на біржах і рекордне падіння ціни на нафту: що відбувається на світових ринках
Новини України нефтьценафондовый рынок
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся