Нафта марки WTI почала торги зростанням

Ілюстративне фото (ukrnafta.com)

На даний момент нафту марки WTI подорожчала на 2,7%

Вартість нафти марки WTI почала торги вівторка зростанням, після того як на день раніше падіння досягало 30%. Про це свідчать дані торгів.

На даний момент нафту марки WTI подорожчала на 2,7% і досягла 30,9 долара за барель, хоча торги відкрилися зростанням всього на 0,3%.

Водночас нафта марки Brent дешевшає на 0,39%, до 33,32 долара за барель.

Нагадаємо, минулого тижня у Відні провалилися переговори ОПЕК і Росії, яка в підсумку відмовилася йти на скорочення видобутку нафти.

РБК-Україна писало, що світові ринки різко впали через зрив угоди ОПЕК+. Зокрема, котирування обвалилися на Токійській фондовій біржі, а також на європейських біржах. В значний мінус пішли японський індекс Nikkei, гонконгський Hang Seng, британський індекс FTSE 100 і німецький індекс DAX. Крім того, на відкритті Лондонської біржі рекордно просіли цінні папери російських компаній.

Країни Організації експортерів нафти (ОПЕК) втратили 500 млн доларів за добу через падіння цін на нафту.

Раніше президент США Дональд Трамп уже звинуватив Росію та Саудівську Аравію в падінні ринків. Водночас він підкреслив, що падіння цін на бензин - це позитивна сторона обвалу світових цін на нафту для споживачів.