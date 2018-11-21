Нефть Brent торгуется ниже 64 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 63,38 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 21 октября 2018 года, находится ниже отметки в 64 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:52 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 63,38 долларов за баррель. Это на 0,98% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 20 ноября, цена нефти упала на более чем 1 доллар за полчаса. В 20:24 баррель нефти торговался по цене 61,73 долларов при этом еще в 19:47 они торговались на отметке 62,98 долларов.

Как писало РБК-Украина, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против компаний Российской Федерации (РФ) за поставки нефти из Ирана в Сирию. В частности, в санкционные списки попали шесть физических лиц и три организации, которые содействовали поставкам нефти правительству Сирии.

Отметим, 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстанавила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.