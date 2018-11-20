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Цена нефти упала на более чем 1 доллар за полчаса

Новости » Энергетика    20.11.2018 - 20:43
Цена нефти упала на более чем 1 доллар за полчаса
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

В 20:24 баррель нефти торговался по цене 61,73 долларов при этом еще в 19:47 они торговались на отметке 62,98 долларов

Стоимость фьючерса на североморскую нефть Brent с поставкой в январе следующего года упала более чем на 7%, достигнув рекордного минимума с февраля. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные торгов на Лондонской бирже.

В 20:24 баррель нефти торговался по цене 61,73 долларов при этом еще в 19:47 они торговались на отметке 62,98 долларов.

Цена нефти упала на более чем 1 доллар за полчасаРанее РБК-Украина сообщало, что цена нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 20 ноября 2018 года, упала ниже отметки в 64 доллара за баррель.

Отметим, Соединенные Штаты ввели санкции против компаний Российской Федерации (РФ) за поставки нефти из Ирана в Сирию.

Эксперты Bloomberg  подсчитали, что из-за санкций западных стран экономика РФ с 2014 года не смогла вырасти дополнительно на 6% ВВП. Эксперты построили экономическую модель, которая демонстрирует, как могла развиваться экономика РФ, если бы страны Запада с 2014 года не вводили санкции против федерации. По оценкам Bloomberg, разница между фактическим и потенциальным (без санкций) темпом роста российской экономики достигает 10%.

 

Цена нефти Brent торгуется ниже 66 долларов за баррель Цена нефти Brent впервые с апреля опустилась ниже 69 долларов за баррель
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