Нафта Brent торгується нижче 64 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 63,38 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 21 жовтня 2018 року, знаходиться нижче позначки в 64 долари за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:52 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 63,38 доларів за барель. Це на 0,98% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 20 листопада, ціна нафти впала на більш ніж 1 долар за півгодини. В 20:24 барель нафти торгувався за ціною 61,73 доларів при цьому ще в 19:47 вона торгувалася на позначці 62,98 доларів.

Як писало РБК-Україна, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти компаній Російської Федерації (РФ) за поставки нафти з Ірану до Сирії. Зокрема, в санкційні списки потрапили шість фізичних осіб і три організації, які сприяли постачанню нафти уряду Сирії.

Відзначимо, 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.