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США ввели санкции против компаний РФ за поставки нефти в Сирию

Новости » Экономика    20.11.2018 - 18:41
США ввели санкции против компаний РФ за поставки нефти в Сирию
Фото: Минфин США (flickr com)

Российские компании поставляли нефть в Сирию из Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции против компаний Российской Федерации (РФ) за поставки нефти из Ирана в Сирию. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

В частности, в санкционные списки попали шесть физических лиц и три организации, которые содействовали поставкам нефти правительству Сирии.

Это такие российские компании, как Global Vision Group и "Промсырьеимпорт". Также в санкционном списке оказался первый заместитель гендиректора "Промсырьеимпорта" Андрей Догаев.

Как сообщили в Минфине США, власти страны раскрыли схему поставок иранской нефти через российские компании в Сирию в обход санкций Вашингтона.

В частности, что касается Global Vision Group, по данным Минфина США она является российской компанией сирийского бизнесмена Мохамеда Амера Альшвики. Именно он и его компании названы ключевыми элементами схемы, которая позволяла поставлять нефть из Ирана в Сирию. А тем временем иранский Корпус стражей исламской революции финансирует своих союзников в Сирии, в том числе движение "Хезболла".

Напомним, эксперты Bloomberg  подсчитали, что из-за санкций западных стран экономика РФ с 2014 года не смогла вырасти дополнительно на 6% ВВП. Эксперты построили экономическую модель, которая демонстрирует, как могла развиваться экономика РФ, если бы страны Запада с 2014 года не вводили санкции против федерации. По оценкам Bloomberg, разница между фактическим и потенциальным (без санкций) темпом роста российской экономики достигает 10%.

Добавим, что 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстанавила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.

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