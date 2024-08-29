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Небо вивільняється для української авіації на Запорізькому напрямку, - речник "Таврії"

Фото: російський ЗРК "Бук-М3" (росЗМІ)
Автор: Ніна Єланська

На Запорізькому напрямку триває успішна кампанія зі знищення російських зенітно-ракетних комплексів. Українські військові продовжили знищувати ППО противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лихового в етері національного телемарафону "Єдині новини".

"Триває "геноцид" російської системи ППО", - зазначив він.

Лиховій повідомив, що за період з 24 по 25 серпня українськими військовими було знищено або пошкоджено три великі комплекси протиповітряної оборони окупантів: два ЗРК "Тор" і один ЗРК "Бук-М3".

За його словами, це стало частиною більш масштабної операції, в результаті якої з початку серпня вже було знищено 11 таких комплексів.

"Це означає, що небо вивільняється для нашої авіації", - зауважив він.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Запорізької області, а також намагається здійснювати штурмові дії. Однак всі штурми росіян успішно відбиваються ЗСУ.

Генштаб України розповів, що за минулу добу на Оріхівському напрямку ворог здійснив дві спроби штурму українських позицій. Вони відбулися в районах Роботиного та Новоданилівки, однак були відбиті. 

Також Лиховій зазначив, що після паузи з 22 по 24 серпня, ворог відновив намагання штурмувати Оріхівській напрямок.

 

Нагадаємо, нещодавно росіяни атакували Степногірськ, внаслідок чого були поранені співробітники ДСНС.

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