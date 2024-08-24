Окупанти атакували Степногірськ, поранені співробітники ДСНС, - Запорізька ОВА
В День незалежності України, 24 серпня, російські окупанти атакували артилерією Степногірськ Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.
За його словами, внаслідок атаки поранено троє працівників ДСНС.
"Окупанти вдарили артилерією. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє рятувальників", - йдеться у повідомленні.
Крім того, через атаку росіян пошкоджені приватні будинки на п'яти вулицях, після чого сталося займання.
"Пожежу приборкує підрозділ ДСНС", - додав Федоров.
Нагадаємо, що минулої доби, 23 серпня, російські окупанти понад 300 разів обстрілювали Запорізьку область. Зокрема, ворог використав понад 130 різних дронів.
"132 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку", - повідомляв Іван Федоров.
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