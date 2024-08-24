Окупанти атакували Степногірськ, поранені співробітники ДСНС, - Запорізька ОВА

В День незалежності України, 24 серпня, російські окупанти атакували артилерією Степногірськ Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

За його словами, внаслідок атаки поранено троє працівників ДСНС. "Окупанти вдарили артилерією. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє рятувальників", - йдеться у повідомленні. Крім того, через атаку росіян пошкоджені приватні будинки на п'яти вулицях, після чого сталося займання. "Пожежу приборкує підрозділ ДСНС", - додав Федоров.