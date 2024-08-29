Майже 200 бойових зіткнень за добу: Генштаб оновив дані про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень між українськими військами та противником. Майже третина з них припадає на Покровський напрямок, де українські захисники відбивали 66 атак ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу.

Масовані обстріли з боку агресора

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари, використавши п'ять ракет. Крім того, здійснено 79 авіаударів, під час яких було скинуто 96 керованих авіабомб (КАБ). Загалом, противник провів понад 4000 обстрілів, у тому числі 139 з реактивних систем залпового вогню, та задіяв 1314 дронів-камікадзе.

Географія обстрілів

Авіаційні удари ворог завдавав у районах населених пунктів Пустогород, Білопілля, Горіле, Басівка, Козача Лопань, Алісівка, Кудіївка, Горяна, Петропавлівка, Кучерівка, Куп’янськ, Копанки, Григорівка, Торецьк, Дружба, Олександропіль, Мирноград, Тарасівка, Вугледар, Єгорівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Степове, Козацьке та Одрадокам’янка.

Контратаки українських сил

Сили оборони України продовжують активно діяти у відповідь. За вчора українська авіація, ракетні війська і артилерія завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу і озброєння противника, один удар по реактивних системах залпового вогню на вогневій позиції, один по засобу ППО, один по понтонній переправі та два по інших важливих об'єктах ворога.

Окремі напрямки бойових дій

На Харківському напрямку відбулося два бойових зіткнення в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення, під час яких українські війська відбивали атаки в районах Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку українські війська зупинили 14 атак противника в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Макіївки, Невського і Новоєгорівки. На Сіверському напрямку було відбито п'ять атак ворога неподалік Білогорівки, Спірного та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські захисники зірвали 11 спроб прориву противника в районах Григорівки, Іванівського, Білої Гори, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Торецькому напрямку ворог намагався 21 раз прорвати українську оборону, діючи в районах населених пунктів Північне, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк та, особливо активно, біля Неліпівки. По Торецьку противник завдав сім ударів тринадцятьма керованими авіабомбами.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який 30 разів намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Українка, Карлівка, Георгіївка, Галицинівка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку противник здійснив шість спроб захопити українські позиції неподалік Костянтинівки, Водяного та Вугледара Донецької області, а також атакував з боку Микільського. На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві спроби штурму українських позицій в районах Роботиного та Новоданилівки, але обидві атаки були відбиті.

На Придніпровському і Гуляйпільському напрямках окупанти вчора не проводили наступальних дій. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без змін, ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник продовжує підтримувати військову присутність і проводити розвідувальні операції.