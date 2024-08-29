Росія поновила штурмові дії на Запоріжжі після короткої паузи, - речник "Таврії"

Російські війська відновили активні штурмові дії на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Оріхова. Це сталося після триденної "паузи" у росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лихового в етері національного телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що в період з 22 по 24 серпня, під час відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності, на всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" не було зафіксовано жодної штурмової дії з боку противника. Лиховій додав, що стосувалося як Запорізької, так і Херсонської областей.

Однак після цієї короткочасного "затишшя" російські війська знову активізувалися, використовуючи малі піхотні групи для проведення штурмів.

За його словами, окупанти намагаються штурмувати Оріхівській напрямок.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Ворог продовжує обстріл населених пунктів Запорізької області, а також намагається здійснювати штурмові дії. Подібна тактика ворога спрямована на відновлення тиску на українські позиції. Також вона може свідчити про спроби окупантів утримати контроль над стратегічно важливими районами Запоріжжя, однак всі штурми росіян успішно відбиваються ЗСУ.

Генштаб України повідомив, що за минулу добу на Оріхівському напрямку ворог здійснив дві спроби штурму українських позицій. Це відбулося в районах Роботиного та Новоданилівки. Українські військові відбили обидві атаки окупантів.

Раніше представник Української добровольчої армії "Південь" та речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук пояснював, що російське командування поставило своєму окупаційному контингенту в Україні завдання щодо продовження просування у Запорізькій області на кількох напрямках. Він також зазначив, що Кремль вважає цей відрізок фронту "перспективним".