Небо освобождается для украинской авиации на Запорожском направлении, - представитель "Таврии"

"Продолжается "геноцид" российской системы ПВО", - отметил он.

Лиховой сообщил, что за период с 24 по 25 августа украинскими военными были уничтожены или повреждены три больших комплекса противовоздушной обороны оккупантов: два ЗРК "Тор" и один ЗРК "Бук-М3".

По его словам, это стало частью более масштабной операции, в результате которой с начала августа уже было уничтожено 11 таких комплексов.

"Это значит, что небо высвобождается для нашей авиации", - заметил он.

Ситуация в Запорожском направлении

Враг продолжает обстреливать населенные пункты Запорожской области, а также пытается совершать штурмовые действия. Однако все штурмы россиян успешно отражаются ВСУ.

Генштаб Украины рассказал, что за минувшие сутки на Ореховском направлении враг предпринял две попытки штурма украинских позиций. Они прошли в районах Роботиного и Новоданиловки, однако были отбиты.

Также Лиховой отметил, что после паузы с 22 по 24 августа, враг возобновил попытки штурмовать Ореховское направление.