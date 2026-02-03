Небо стане безпечнішим: дві країни придбають системи ППО для України

ППО для України

Нагадаємо, Німеччина найближчим часом передасть Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T. На цей час Київ вже отримав дев’ять таких систем.

Зазначимо, глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук розповіла, що ППО Україна отримує від США за фінансування ЄС.

За її словами, близько 75 відсотків ракет для комплексів Patriot Україна отримує через програму PURL. Для інших систем протиповітряної оборони цей показник ще вищий - майже 90 відсотків перехоплювачів надходять за тією ж схемою.

Вона зазначила, що Україні довелося докласти значних дипломатичних зусиль, щоб переконати окремі європейські країни закуповувати американське озброєння спеціально для потреб нашої держави.

Крім того, міністр оборони України Михайло Федоров після переговорів зі своєю французькою колегою Катрін Вотрен повідомив, що невдовзі Україна може отримати партію французьких ракет для ППО, а також винищувачі Mirage 2000-5.