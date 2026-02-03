Небо стане безпечнішим: дві країни придбають системи ППО для України

Швеція і Данія спільно придбають для України системи протиповітряної оборони на суму у 2,6 млрд шведських крон (290 млн доларів) для відбиття російських атак.

Зазначається, що Швеція виділить 2,1 млрд крон (235,9 млн доларів) на системи протиповітряної оборони Tridon. Їх розробила компанія BAE Systems Bofors. Водночас Данія виділить близько 500 млн крон (56,1 млн доларів). "Це означає, що Україна може створити батальйон протиповітряної оборони, якщо вона цього забажає. Ця закупівля не тільки підтримує Україну на полі бою додатковим матеріалом, але й зміцнює наші виробничі потужності в Швеції", - розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Reuters наголошує, що Швеція і Данія з перших днів повномасштабного російського вторгнення надають Україні військову та гуманітарну допомогу.