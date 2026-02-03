ua en ru
Вт, 03 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Небо стане безпечнішим: дві країни придбають системи ППО для України

Вівторок 03 лютого 2026 18:43
UA EN RU
Небо стане безпечнішим: дві країни придбають системи ППО для України Фото: системи ППО Tridon (euro-sd.com.2)
Автор: Валерій Ульяненко

Швеція і Данія спільно придбають для України системи протиповітряної оборони на суму у 2,6 млрд шведських крон (290 млн доларів) для відбиття російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Україна замовила 18 сучасних систем ППО IRIS‑T для фронту

Зазначається, що Швеція виділить 2,1 млрд крон (235,9 млн доларів) на системи протиповітряної оборони Tridon. Їх розробила компанія BAE Systems Bofors. Водночас Данія виділить близько 500 млн крон (56,1 млн доларів).

"Це означає, що Україна може створити батальйон протиповітряної оборони, якщо вона цього забажає. Ця закупівля не тільки підтримує Україну на полі бою додатковим матеріалом, але й зміцнює наші виробничі потужності в Швеції", - розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Reuters наголошує, що Швеція і Данія з перших днів повномасштабного російського вторгнення надають Україні військову та гуманітарну допомогу.

ППО для України

Нагадаємо, Німеччина найближчим часом передасть Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T. На цей час Київ вже отримав дев’ять таких систем.

Зазначимо, глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук розповіла, що ППО Україна отримує від США за фінансування ЄС.

За її словами, близько 75 відсотків ракет для комплексів Patriot Україна отримує через програму PURL. Для інших систем протиповітряної оборони цей показник ще вищий - майже 90 відсотків перехоплювачів надходять за тією ж схемою.

Вона зазначила, що Україні довелося докласти значних дипломатичних зусиль, щоб переконати окремі європейські країни закуповувати американське озброєння спеціально для потреб нашої держави.

Крім того, міністр оборони України Михайло Федоров після переговорів зі своєю французькою колегою Катрін Вотрен повідомив, що невдовзі Україна може отримати партію французьких ракет для ППО, а також винищувачі Mirage 2000-5.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Швеція Данія ППО
Новини
Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну
Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом