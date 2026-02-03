Небо стане безпечнішим: дві країни придбають системи ППО для України
Швеція і Данія спільно придбають для України системи протиповітряної оборони на суму у 2,6 млрд шведських крон (290 млн доларів) для відбиття російських атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що Швеція виділить 2,1 млрд крон (235,9 млн доларів) на системи протиповітряної оборони Tridon. Їх розробила компанія BAE Systems Bofors. Водночас Данія виділить близько 500 млн крон (56,1 млн доларів).
"Це означає, що Україна може створити батальйон протиповітряної оборони, якщо вона цього забажає. Ця закупівля не тільки підтримує Україну на полі бою додатковим матеріалом, але й зміцнює наші виробничі потужності в Швеції", - розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Reuters наголошує, що Швеція і Данія з перших днів повномасштабного російського вторгнення надають Україні військову та гуманітарну допомогу.
ППО для України
Нагадаємо, Німеччина найближчим часом передасть Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T. На цей час Київ вже отримав дев’ять таких систем.
Зазначимо, глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук розповіла, що ППО Україна отримує від США за фінансування ЄС.
За її словами, близько 75 відсотків ракет для комплексів Patriot Україна отримує через програму PURL. Для інших систем протиповітряної оборони цей показник ще вищий - майже 90 відсотків перехоплювачів надходять за тією ж схемою.
Вона зазначила, що Україні довелося докласти значних дипломатичних зусиль, щоб переконати окремі європейські країни закуповувати американське озброєння спеціально для потреб нашої держави.
Крім того, міністр оборони України Михайло Федоров після переговорів зі своєю французькою колегою Катрін Вотрен повідомив, що невдовзі Україна може отримати партію французьких ракет для ППО, а також винищувачі Mirage 2000-5.