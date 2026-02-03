Небо станет безопаснее: две страны приобретут системы ПВО для Украины
Швеция и Дания совместно приобретут для Украины системы противовоздушной обороны на сумму в 2,6 млрд шведских крон (290 млн долларов) для отражения российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Читайте также: Украина заказала 18 современных систем ПВО IRIS-T для фронта
Отмечается, что Швеция выделит 2,1 млрд крон (235,9 млн долларов) на системы противовоздушной обороны Tridon. Их разработала компания BAE Systems Bofors. В то же время Дания выделит около 500 млн крон (56,1 млн долларов).
"Это означает, что Украина может создать батальон противовоздушной обороны, если она этого пожелает. Эта закупка не только поддерживает Украину на поле боя дополнительным материалом, но и укрепляет наши производственные мощности в Швеции", - рассказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.
Reuters отмечает, что Швеция и Дания с первых дней полномасштабного российского вторжения предоставляют Украине военную и гуманитарную помощь.
Что известно о системе ПВО Tridon
Tridon Mk2 компания BAE Systems представила на выставке Eurosatory в 2024 году. В основе системы лежит легендарная 40-мм пушка Bofors.
Для нужд Украины комплекс оснастили современной радиолокационной станцией Saab Giraffe 1X. Она способна обнаруживать вражеские цели, в частности дроны, на расстоянии до 75 км. В пакет поставки также входят запчасти и большое количество боеприпасов, среди которых - снаряды с программируемым подрывом P3.
Система способна поражать цели на расстоянии до 12 км со скоростью 200-300 выстрелов в минуту. Сейчас установка размещена на базе грузовика Scania с колесной формулой 6x6, однако комплекс является универсальным: его можно устанавливать как на колесные, так и на гусеничные шасси.
ПВО для Украины
Напомним, Германия в ближайшее время передаст Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T. На данный момент Киев уже получил девять таких систем.
Отметим, глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук рассказала, что ПВО Украина получает от США при финансировании ЕС.
По ее словам, около 75 процентов ракет для комплексов Patriot Украина получает через программу PURL. Для других систем противовоздушной обороны этот показатель еще выше - почти 90 процентов перехватчиков поступают по той же схеме.
Она отметила, что Украине пришлось приложить значительные дипломатические усилия, чтобы убедить отдельные европейские страны закупать американское вооружение специально для нужд нашего государства.
Кроме того, министр обороны Украины Михаил Федоров после переговоров со своей французской коллегой Катрин Вотрен сообщил, что вскоре Украина может получить партию французских ракет для ПВО, а также истребители Mirage 2000-5.