Небо станет безопаснее: две страны приобретут системы ПВО для Украины

Швеция и Дания совместно приобретут для Украины системы противовоздушной обороны на сумму в 2,6 млрд шведских крон (290 млн долларов) для отражения российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что Швеция выделит 2,1 млрд крон (235,9 млн долларов) на системы противовоздушной обороны Tridon. Их разработала компания BAE Systems Bofors. В то же время Дания выделит около 500 млн крон (56,1 млн долларов).

"Это означает, что Украина может создать батальон противовоздушной обороны, если она этого пожелает. Эта закупка не только поддерживает Украину на поле боя дополнительным материалом, но и укрепляет наши производственные мощности в Швеции", - рассказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Reuters отмечает, что Швеция и Дания с первых дней полномасштабного российского вторжения предоставляют Украине военную и гуманитарную помощь.

Что известно о системе ПВО Tridon

Tridon Mk2 компания BAE Systems представила на выставке Eurosatory в 2024 году. В основе системы лежит легендарная 40-мм пушка Bofors.

Для нужд Украины комплекс оснастили современной радиолокационной станцией Saab Giraffe 1X. Она способна обнаруживать вражеские цели, в частности дроны, на расстоянии до 75 км. В пакет поставки также входят запчасти и большое количество боеприпасов, среди которых - снаряды с программируемым подрывом P3.

Система способна поражать цели на расстоянии до 12 км со скоростью 200-300 выстрелов в минуту. Сейчас установка размещена на базе грузовика Scania с колесной формулой 6x6, однако комплекс является универсальным: его можно устанавливать как на колесные, так и на гусеничные шасси.