У небі над Сумською областю помітили "магічне сяйво": про що йдеться (відео)

Вночі над Сумською областю помітили магічне природнє явище - полярне сяйво.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.
Згідно з інформацією обласного центру з гідрометеорології, опублікованою у вівторок, 23 вересня, вночі над Сумською областю сяяло полярне сяйво.
Уточнюється, що відео було зняте Антоном Редькіним у Роменському районі.
Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, полярне сяйво - це спорадичне явище в іоносфері.
Воно виражається в люмінесценції (світінні) розрідженого повітря на висотах:
Уточнюється, що полярні сяйва спостерігаються переважно у високих та помірних широтах обох півкуль (притому в обох півкулях і на всіх довготах одночасно), але з різною інтенсивністю.
При цьому ширина областей, які світяться, може досягати 100 км.
Тим часом тривалість полярного сяйва - від десятків хвилин до декількох діб.
"Інколи говорять: північне сяйво, рідше - південне сяйво", - зазначається у словнику метеорологічних термінів УкрГМЦ.
Повідомляється також, що найчастіше можна спостерігати сяйва: червоного, зеленого та фіолетового кольорів.
