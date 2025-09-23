UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У небі над Сумською областю помітили "магічне сяйво": про що йдеться (відео)

Полярне сяйво над Сумською областю (кадр із відео: facebook.com/sumy.hmc)
Автор: Ірина Костенко

Вночі над Сумською областю помітили магічне природнє явище - полярне сяйво.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

Яким було нічне небо в Сумській області

Згідно з інформацією обласного центру з гідрометеорології, опублікованою у вівторок, 23 вересня, вночі над Сумською областю сяяло полярне сяйво.

Уточнюється, що відео було зняте Антоном Редькіним у Роменському районі.

Що таке полярне сяйво і де його можна побачити

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, полярне сяйво - це спорадичне явище в іоносфері.

Воно виражається в люмінесценції (світінні) розрідженого повітря на висотах:

  • від декількох десятків (інколи від 60) кілометрів;
  • до декількох сотень (інколи понад 1000) кілометрів.

Уточнюється, що полярні сяйва спостерігаються переважно у високих та помірних широтах обох півкуль (притому в обох півкулях і на всіх довготах одночасно), але з різною інтенсивністю.

При цьому ширина областей, які світяться, може досягати 100 км.

Тим часом тривалість полярного сяйва - від десятків хвилин до декількох діб.

"Інколи говорять: північне сяйво, рідше - південне сяйво", - зазначається у словнику метеорологічних термінів УкрГМЦ.

Повідомляється також, що найчастіше можна спостерігати сяйва: червоного, зеленого та фіолетового кольорів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в липні минулого року українці помітили в небі незвичне блакитне сяйво, не схоже ні на що відоме багатьом.

Тим часом в небі над Київською областю з'явились сріблясті хмари, тож ми пояснювали, чим вони унікальні та як їх можна побачити знову.

Крім того, нещодавно в небі над Дніпром помітили незвичайну "волосату" хмару.

Читайте також, як українські полярники зняли унікальне атмосферне явище - "обручку з трьома сонцями".

ГідрометцентрПогода в УкраїніСумська областьПогодаМетеоролог