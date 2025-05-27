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"Обручка з трьома сонцями": полярники зняли унікальне атмосферне явище (відео)

Вівторок 27 травня 2025 15:26
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"Обручка з трьома сонцями": полярники зняли унікальне атмосферне явище (відео) Українські полярники поділились кадрами "трьох сонць" у небі (фото: t.me/vernadsky_antarctica)
Автор: Ірина Костенко

Українські полярники поділились кадрами неймовірного оптичного явища. Ефект "обручки з трьома сонцями" вдалось зафіксувати біля станції "Академік Вернадський".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

Що саме потрапило в об'єктив українських полярників

Нещодавно українським полярникам біля станції "Академік Вернадський" вдалося зняти цікавий оптичний ефект - два паргелії або несправжніх сонця.

Йдеться про невеликі плями, розташовані обабіч справжнього сонця, на одному рівні з ним.

&quot;Обручка з трьома сонцями&quot;: полярники зняли унікальне атмосферне явище (відео)Два паргелії обабіч справжнього сонця (фото: t.me/vernadsky_antarctica)

На відео, зробленому учасником поточної УАЕ (30-ї Української антарктичної експедиції) Сергієм Якущенком, можна побачити також повне паргелічне коло - лінію, що проходить через сонце, паргелії та усе небо паралельно горизонту.

"Неначе на небі лежить обручка з камінчиками", - уточнюється у публікації НАНЦ.

Зазначається, що перед цим полярники також помітили 22-градусне сонячне гало навколо світила, але воно зникло досить швидко й не встигло потрапити на відео.

Коли в небі можна побачити "кілька сонць" одночасно або інші форми гало

За словами експертів, всі ці ефекти належать до родини гало - оптичного явища в атмосфері, що проявляється як "вторинне світіння".

Воно виникає через заломлення та відбиття променів сонця в крижаних кристалах, які зазвичай:

  • або знаходяться у перистих або перисто-шаруватих хмарах;
  • або зависають нижче - в морозно-вологому повітрі у вигляді алмазного пилу.

Уточнюється, що залежно від форми кристалів та траекторій променів утворюються різні форми гало.

Найчастіше можна побачити саме кругове гало навколо джерела світла - сонця, місяця чи навіть ліхтарів. Рідше зустрічаються:

"А от повне паргелічне коло є унікальним явищем, адже має дуже складний механізм формування", - наголосили спеціалісти.

Йдеться про те, що він поєднує відбиття променів від зовнішньої сторони кристала та кілька способів внутрішнього - аж до 5-кратного заломлення світла всередині кристала.

При цьому різні механізми відбиття відповідають за формування різних ділянок паргелічного кола.

"Ще один цікавий факт. Кругові гало і паргелії здебільшого розміщені на відстані 22 градусів від сонця", - наголосили у НАНЦ.

Громадянам пояснили також, чому так відбувається.

"За стандартних умов кристали мають шестикутну форму. Кожен кристал діє неначе призма: промінь заходить через одну його грань, а виходить через іншу, заломлюючись саме на 22 градуси", - розповіли експерти.

Зазначається, що коли кристали досить товсті й пластинчасті, то перші паргелії можуть створювати наступні - вже на відстані 44 градуси (вони теж дуже рідкісні).

"Отакі незвичні картини на небі "малюють" промені світла та кристали льоду. Звісно, найчастіше різновиди гало спостерігаються в полярних регіонах, але загалом їх можна побачити й в інших широтах", - підсумували у НАНЦ.

&quot;Обручка з трьома сонцями&quot;: полярники зняли унікальне атмосферне явище (відео)Публікація НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що над Сумською областю помітили магічне явище - полярне сяйво з казковими яскравими відтінками.

Читайте також, як минула найхолодніша за 6 років полярна зима біля "Академіка Вернадського".

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