Общество Образование Деньги Изменения

В небе над Сумской областью заметили "магическое сияние": о чем речь (видео)

Полярное сияние над Сумской областью (кадр из видео: facebook.com/sumy.hmc)
Автор: Ирина Костенко

Ночью над Сумской областью заметили магическое природное явление - полярное сияние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского областного центра по гидрометеорологии в Facebook.

Каким было ночное небо в Сумской области

Согласно информации областного центра по гидрометеорологии, опубликованной во вторник, 23 сентября, ночью над Сумской областью сияло полярное сияние.

Уточняется, что видео было снято Антоном Редькиным в Роменском районе.

Что такое полярное сияние и где его можно увидеть

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, полярное сияние - это спорадическое явление в ионосфере.

Оно выражается в люминесценции (свечении) разреженного воздуха на высотах:

  • от нескольких десятков (иногда от 60) километров;
  • до нескольких сотен (иногда свыше 1000) километров.

Уточняется, что полярные сияния наблюдаются преимущественно в высоких и умеренных широтах обоих полушарий (притом в обоих полушариях и на всех долготах одновременно), но с разной интенсивностью.

При этом ширина светящихся областей может достигать 100 км.

Между тем продолжительность полярного сияния - от десятков минут до нескольких суток.

"Иногда говорят: северное сияние, реже - южное сияние", - отмечается в словаре метеорологических терминов УкрГМЦ.

Сообщается также, что чаще всего можно наблюдать сияния: красного, зеленого и фиолетового цветов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в июле прошлого года украинцы заметили в небе необычное голубое сияние, не похожее ни на что известное многим.

Между тем в небе над Киевской областью появились серебристые облака, поэтому мы объясняли, чем они уникальны и как их можно увидеть снова.

Кроме того, недавно в небе над Днепром заметили необычное "волосатое" облако.

Читайте также, как украинские полярники сняли уникальное атмосферное явление - "кольцо с тремя солнцами".

