Українці помітили в небі незвичне блакитне сяйво: що про це відомо (фото, відео)

У ніч на 10 липня дехто з українців помітив у небі незвичне блакитне сяйво. Виявилося, що люди побачили другий ступінь європейської ракети-носія Ariane 6, запущеної з космодрому Куру у Французькій Гвіані.

РБК-Україна розповідає, що саме побачили в небі українці, а також що відомо про цю ракету та її запуск.

Що саме побачили українці в небі

Про "незвичне явище" українці розповіли у соціальних мережах. Дехто опублікував також фото та відео нічного неба, на яких можна було побачити "дивне блакитне сяйво".

У Telegram-каналі Alpha Centauri пояснили, що насправді у деяких регіонах України було видно "проліт другого ступеня" європейської ракети Ariane 6.

Незвичне блакитне сяйво (скриншот: t.me/alphacentaurichannel)

Один із підписників каналу поділився навіть відповідним відео.

Що варто знати про Ariane 6

В Європейському космічному агентстві (ESA) розповіли, що Ariane 6 - остання з європейської серії ракет під назвою Ariane.

Вона має модульну універсальну конструкцію та може брати участь у місіях як навколоземною орбітою, так і "глибше" в космосі.

У Ariane 6 можуть бути різні конфігурації (ілюстрація: esa.int)

Директор ESA генерал Йозеф Ашбахер наголосив, що "абсолютно нову ракету запускають нечасто, тому успіх далеко не гарантований".

"Перший запуск - це величезне завдання тисяч людей, які невпинно працювали роками. Побачити чудову роботу з першої спроби - це свідчення їх відданості та демонстрація європейської досконалості в інженерії та технологіях", - наголосив експерт.

Останні години перед стартом Ariane 6 (фото: esa.int)

В агентстві уточнили, що цей перший політ був позначений як VA262 і є демонстраційним - призначеним показати можливості Ariane 6 вийти з гравітаційного поля Землі та функціонувати в космосі.

"З успішним першим польотом Ariane 6 європейська космічна галузь перейшла в нову еру. Цей історичний запуск демонструє незмінну відданість наших команд і партнерів", - наголосив генеральний директор ArianeGroup Мартін Сіон.

Уже через годину після старту з верхнього блоку Ariane 6 було випущено та виведено на орбіту (на висоті 600 км над Землею) групу супутників від різних космічних агентств, компаній, науково-дослідних інститутів, університетів і молодих спеціалістів.

Хронологія першого польоту Ariane 6 (інфографіка: esa.int)