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Небезпечний вітер і похолодання: як зміниться погода в Україні на вихідних

13:40 04.09.2026 Пт
3 хв
Українцям радять готуватись до відчутної негоди
aimg Ірина Костенко
На Україну насувається негода (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода в Україні найближчим часом відчутно зміниться й принесе штормові пориви вітру. Наближається також похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що небезпечного може бути на вихідних

Експерт розповіла, що характерною ознакою найближчих синоптичних вихідних в Україні буде сильний вітер.

"Зі штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду", - уточнила Діденко.

Вона нагадала, що за таких погодних умов потрібно бути особливо уважнити та обережними.

"І 5-го, і 6-го вересня повсюди в Україні очікується сильний вітер зі штормовими поривами", - уточнила фахівець.

Вона додала, що в цілому погода впродовж вихідних днів в Україні очікується:

  • мінлива;
  • зі стрибками атмосферного тиску;
  • із сильним вітром;
  • із похолоданням.

"Дорогі метеопати, візьміть це до уваги", - порадила Діденко.

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Де в суботу буде спекотно та навпаки

За даними синоптика, в суботу (5 вересня) спека очікується:

  • на півдні;
  • на сході;
  • в деяких центральних областях України.

Діденко уточнила, що в Дніпропетровській області, наприклад, температура повітря коливатиметься в межах +26...+32°С.

Тим часом на півночі України очікується +20...+24°С.

"У західних областях прохолодно +18...+20°С, лише на Закарпатті трохи тепліше", - розповіла спеціаліст.

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В яких областях завтра ймовірні дощі

Через діяльність атмосферного фронту дощі в суботу найбільш імовірні:

  • у західних областях;
  • у північних областях;
  • у Вінницькій, Полтавській і Черкаській областях.

Тим часом погода без істотних опадів очікується, за словами Діденко:

  • на півдні;
  • на сході;
  • у Кропивницькому з районами;
  • у Дніпропетровській області.

Прогноз погоди на 5 вересня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Як зміниться погода в Україні в неділю

У неділю, 6 вересня, "скрізь в Україні" знизиться температура повітря:

  • вдень очікується близько +16...+22°С;
  • дещо тепліше може бути на півдні - до +24...+26°С.

"Дощова погода в неділю охопить практично всю територію України", - наголосила Діденко.

Водночас вона додала, що "через прийдешнє похолодання не варто засмучуватися".

"Адже наступний тиждень ще подарує Україні тепло і справжнє лагідне осіннє сонечко", - уточнила синоптик.

Прогноз погоди на 6 вересня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись у Києві

Насамкінець експерт розповіла, що у Києві в суботу (5 вересня):

  • вночі та вранці - очікується дощ;
  • вдень - переважно без опадів.

Тим часом максимальна температура повітря коливатиметься в межах +23...+24°С.

"Сильний вітер", - наголосила Діденко.

Наступного дня, в неділю (6 вересня), у Києві похолоднішає до +17...+19°С.

"Очікується дощ та сильний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Одягайтеся тепліше", - підсумувала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.

Крім того, ми пояснювали, чому домашні термометри можуть "брехати" та як вимірюють точну температуру повітря метеорологи.

Читайте також, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

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