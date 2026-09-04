Небезпечний вітер і похолодання: як зміниться погода в Україні на вихідних

Що небезпечного може бути на вихідних

Експерт розповіла, що характерною ознакою найближчих синоптичних вихідних в Україні буде сильний вітер.

"Зі штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду", - уточнила Діденко.

Вона нагадала, що за таких погодних умов потрібно бути особливо уважнити та обережними.

"І 5-го, і 6-го вересня повсюди в Україні очікується сильний вітер зі штормовими поривами", - уточнила фахівець.

Вона додала, що в цілому погода впродовж вихідних днів в Україні очікується:

мінлива;

зі стрибками атмосферного тиску;

із сильним вітром;

із похолоданням.

"Дорогі метеопати, візьміть це до уваги", - порадила Діденко.

Читайте також: Хвилі спеки та дефіцит вологи: як погода наприкінці літа вплинула на врожай і посівну

Де в суботу буде спекотно та навпаки

За даними синоптика, в суботу (5 вересня) спека очікується:

на півдні;

на сході;

в деяких центральних областях України.

Діденко уточнила, що в Дніпропетровській області, наприклад, температура повітря коливатиметься в межах +26...+32°С.

Тим часом на півночі України очікується +20...+24°С.

"У західних областях прохолодно +18...+20°С, лише на Закарпатті трохи тепліше", - розповіла спеціаліст.

В яких областях завтра ймовірні дощі

Через діяльність атмосферного фронту дощі в суботу найбільш імовірні:

у західних областях;

у північних областях;

у Вінницькій, Полтавській і Черкаській областях.

Тим часом погода без істотних опадів очікується, за словами Діденко:

на півдні;

на сході;

у Кропивницькому з районами;

у Дніпропетровській області.

Прогноз погоди на 5 вересня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Як зміниться погода в Україні в неділю

У неділю, 6 вересня, "скрізь в Україні" знизиться температура повітря:

вдень очікується близько +16...+22°С;

дещо тепліше може бути на півдні - до +24...+26°С.

"Дощова погода в неділю охопить практично всю територію України", - наголосила Діденко.

Водночас вона додала, що "через прийдешнє похолодання не варто засмучуватися".

"Адже наступний тиждень ще подарує Україні тепло і справжнє лагідне осіннє сонечко", - уточнила синоптик.

Прогноз погоди на 6 вересня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись у Києві

Насамкінець експерт розповіла, що у Києві в суботу (5 вересня):

вночі та вранці - очікується дощ;

вдень - переважно без опадів.

Тим часом максимальна температура повітря коливатиметься в межах +23...+24°С.

"Сильний вітер", - наголосила Діденко.

Наступного дня, в неділю (6 вересня), у Києві похолоднішає до +17...+19°С.

"Очікується дощ та сильний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Одягайтеся тепліше", - підсумувала синоптик.