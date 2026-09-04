Небезпечний вітер і похолодання: як зміниться погода в Україні на вихідних

Погода в Україні найближчим часом відчутно зміниться й принесе штормові пориви вітру. Наближається також похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Експерт розповіла, що характерною ознакою найближчих синоптичних вихідних в Україні буде сильний вітер.
"Зі штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду", - уточнила Діденко.
Вона нагадала, що за таких погодних умов потрібно бути особливо уважнити та обережними.
"І 5-го, і 6-го вересня повсюди в Україні очікується сильний вітер зі штормовими поривами", - уточнила фахівець.
Вона додала, що в цілому погода впродовж вихідних днів в Україні очікується:
"Дорогі метеопати, візьміть це до уваги", - порадила Діденко.
За даними синоптика, в суботу (5 вересня) спека очікується:
Діденко уточнила, що в Дніпропетровській області, наприклад, температура повітря коливатиметься в межах +26...+32°С.
Тим часом на півночі України очікується +20...+24°С.
"У західних областях прохолодно +18...+20°С, лише на Закарпатті трохи тепліше", - розповіла спеціаліст.
Через діяльність атмосферного фронту дощі в суботу найбільш імовірні:
Тим часом погода без істотних опадів очікується, за словами Діденко:
У неділю, 6 вересня, "скрізь в Україні" знизиться температура повітря:
"Дощова погода в неділю охопить практично всю територію України", - наголосила Діденко.
Водночас вона додала, що "через прийдешнє похолодання не варто засмучуватися".
"Адже наступний тиждень ще подарує Україні тепло і справжнє лагідне осіннє сонечко", - уточнила синоптик.
Насамкінець експерт розповіла, що у Києві в суботу (5 вересня):
Тим часом максимальна температура повітря коливатиметься в межах +23...+24°С.
"Сильний вітер", - наголосила Діденко.
Наступного дня, в неділю (6 вересня), у Києві похолоднішає до +17...+19°С.
"Очікується дощ та сильний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Одягайтеся тепліше", - підсумувала синоптик.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.
Крім того, ми пояснювали, чому домашні термометри можуть "брехати" та як вимірюють точну температуру повітря метеорологи.
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