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Опасный ветер и похолодание: как изменится погода в Украине на выходных

13:40 04.09.2026 Пт
3 мин
Украинцам советуют готовиться к ощутимой непогоде
aimg Ирина Костенко
На Украину надвигается непогода (фото иллюстративное: Getty Images)

Погода в Украине в ближайшее время ощутимо изменится и принесет штормовые порывы ветра. Приближается также похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что опасного может быть на выходных

Эксперт рассказала, что характерным признаком ближайших синоптических выходных в Украине будет сильный ветер.

"Со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду", - уточнила Диденко.

Она напомнила, что при таких погодных условиях нужно быть особенно внимательными и осторожными.

"И 5-го, и 6-го сентября повсюду в Украине ожидается сильный ветер со штормовыми порывами", - уточнила специалист.

Она добавила, что в целом погода в течение выходных дней в Украине ожидается:

  • изменчивая;
  • со скачками атмосферного давления;
  • с сильным ветром;
  • с похолоданием.

"Дорогие метеопаты, возьмите это во внимание", - посоветовала Диденко.

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Где в субботу будет жарко и наоборот

По данным синоптика, в субботу (5 сентября) жара ожидается:

  • на юге;
  • на востоке;
  • в некоторых центральных областях Украины.

Диденко уточнила, что в Днепропетровской области, например, температура воздуха будет колебаться в пределах +26...+32°С.

Между тем на севере Украины ожидается +20...+24°С.

"В западных областях прохладно +18...+20°С, только на Закарпатье немного теплее", - рассказала специалист.

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В каких областях завтра возможны дожди

Из-за деятельности атмосферного фронта дожди в субботу наиболее вероятны:

  • в западных областях;
  • в северных областях;
  • в Винницкой, Полтавской и Черкасской областях.

Тем временем погода без существенных осадков ожидается, по словам Диденко:

  • на юге;
  • на востоке;
  • в Кропивницком с районами;
  • в Днепропетровской области.

Прогноз погоды на 5 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Как изменится погода в Украине в воскресенье

В воскресенье, 6 сентября, "везде в Украине" снизится температура воздуха:

  • днем ожидается около +16...+22°С;
  • несколько теплее может быть на юге - до +24…+26°С.

"Дождливая погода в воскресенье охватит практически всю территорию Украины", - подчеркнула Диденко.

В то же время она добавила, что "из-за грядущего похолодания не стоит расстраиваться".

"Ведь следующая неделя еще подарит Украине тепло и настоящее ласковое осеннее солнышко", - уточнила синоптик.

Прогноз погоды на 6 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в Киеве

В заключение эксперт рассказала, что в Киеве в субботу (5 сентября):

  • ночью и утром - ожидается дождь;
  • днем - преимущественно без осадков.

Тем временем максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +23…+24°С.

"Сильный ветер", - подчеркнула Диденко.

На следующий день, в воскресенье (6 сентября), в Киеве похолодает до +17...+19°С.

"Ожидается дождь и сильный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Одевайтесь теплее", - подытожила синоптик.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.

Кроме того, мы объясняли, почему домашние термометры могут "врать" и как измеряют точную температуру воздуха метеорологи.

Читайте также, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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