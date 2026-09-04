Опасный ветер и похолодание: как изменится погода в Украине на выходных

Что опасного может быть на выходных

Эксперт рассказала, что характерным признаком ближайших синоптических выходных в Украине будет сильный ветер.

"Со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду", - уточнила Диденко.

Она напомнила, что при таких погодных условиях нужно быть особенно внимательными и осторожными.

"И 5-го, и 6-го сентября повсюду в Украине ожидается сильный ветер со штормовыми порывами", - уточнила специалист.

Она добавила, что в целом погода в течение выходных дней в Украине ожидается:

изменчивая;

со скачками атмосферного давления;

с сильным ветром;

с похолоданием.

"Дорогие метеопаты, возьмите это во внимание", - посоветовала Диденко.

Читайте также: Волны жары и дефицит влаги: как погода в конце лета повлияла на урожай и посевную

Где в субботу будет жарко и наоборот

По данным синоптика, в субботу (5 сентября) жара ожидается:

на юге;

на востоке;

в некоторых центральных областях Украины.

Диденко уточнила, что в Днепропетровской области, например, температура воздуха будет колебаться в пределах +26...+32°С.

Между тем на севере Украины ожидается +20...+24°С.

"В западных областях прохладно +18...+20°С, только на Закарпатье немного теплее", - рассказала специалист.

В каких областях завтра возможны дожди

Из-за деятельности атмосферного фронта дожди в субботу наиболее вероятны:

в западных областях;

в северных областях;

в Винницкой, Полтавской и Черкасской областях.

Тем временем погода без существенных осадков ожидается, по словам Диденко:

на юге;

на востоке;

в Кропивницком с районами;

в Днепропетровской области.

Прогноз погоды на 5 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Как изменится погода в Украине в воскресенье

В воскресенье, 6 сентября, "везде в Украине" снизится температура воздуха:

днем ожидается около +16...+22°С;

несколько теплее может быть на юге - до +24…+26°С.

"Дождливая погода в воскресенье охватит практически всю территорию Украины", - подчеркнула Диденко.

В то же время она добавила, что "из-за грядущего похолодания не стоит расстраиваться".

"Ведь следующая неделя еще подарит Украине тепло и настоящее ласковое осеннее солнышко", - уточнила синоптик.

Прогноз погоды на 6 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в Киеве

В заключение эксперт рассказала, что в Киеве в субботу (5 сентября):

ночью и утром - ожидается дождь;

днем - преимущественно без осадков.

Тем временем максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +23…+24°С.

"Сильный ветер", - подчеркнула Диденко.

На следующий день, в воскресенье (6 сентября), в Киеве похолодает до +17...+19°С.

"Ожидается дождь и сильный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Одевайтесь теплее", - подытожила синоптик.