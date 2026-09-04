Опасный ветер и похолодание: как изменится погода в Украине на выходных

Погода в Украине в ближайшее время ощутимо изменится и принесет штормовые порывы ветра. Приближается также похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт рассказала, что характерным признаком ближайших синоптических выходных в Украине будет сильный ветер.
"Со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду", - уточнила Диденко.
Она напомнила, что при таких погодных условиях нужно быть особенно внимательными и осторожными.
"И 5-го, и 6-го сентября повсюду в Украине ожидается сильный ветер со штормовыми порывами", - уточнила специалист.
Она добавила, что в целом погода в течение выходных дней в Украине ожидается:
"Дорогие метеопаты, возьмите это во внимание", - посоветовала Диденко.
По данным синоптика, в субботу (5 сентября) жара ожидается:
Диденко уточнила, что в Днепропетровской области, например, температура воздуха будет колебаться в пределах +26...+32°С.
Между тем на севере Украины ожидается +20...+24°С.
"В западных областях прохладно +18...+20°С, только на Закарпатье немного теплее", - рассказала специалист.
Из-за деятельности атмосферного фронта дожди в субботу наиболее вероятны:
Тем временем погода без существенных осадков ожидается, по словам Диденко:
В воскресенье, 6 сентября, "везде в Украине" снизится температура воздуха:
"Дождливая погода в воскресенье охватит практически всю территорию Украины", - подчеркнула Диденко.
В то же время она добавила, что "из-за грядущего похолодания не стоит расстраиваться".
"Ведь следующая неделя еще подарит Украине тепло и настоящее ласковое осеннее солнышко", - уточнила синоптик.
В заключение эксперт рассказала, что в Киеве в субботу (5 сентября):
Тем временем максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +23…+24°С.
"Сильный ветер", - подчеркнула Диденко.
На следующий день, в воскресенье (6 сентября), в Киеве похолодает до +17...+19°С.
"Ожидается дождь и сильный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Одевайтесь теплее", - подытожила синоптик.
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Кроме того, мы объясняли, почему домашние термометры могут "врать" и как измеряют точную температуру воздуха метеорологи.
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