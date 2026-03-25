Опасный разворот: ISW предостерег об изменении тактики российских атак по Украине
Массированная атака на Украину 23-24 марта является значительным и опасным поворотом в российской тактике нанесения ударов. Новая стратегия позволяет РФ дольше удерживать давление и охватывать большее количество регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Новая тактика атак РФ
Как отмечают аналитики, речь идет не просто о масштабах, а о системном подходе: удары растягиваются во времени, комбинируются дроны и ракеты, а основная цель - перегрузить и выявить уязвимость украинской противовоздушной обороны.
В частности, советник Министерства обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов сообщил, что изменение продолжительности ударов, вероятно, направлено на выявление уязвимостей в украинской ПВО и их преодоление.
А глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что российские силы длительное время накапливали ресурсы для проведения более интенсивных и длительных ударов, ориентированных на гражданские объекты по всей территории Украины.
В ISW указывают, что Россия применяет тактику "накопления и удара": в течение нескольких дней запускается ограниченное количество ракет, после чего происходят массированные атаки с одновременным использованием ракет и большого количества дронов.
Такой подход позволяет перегружать украинскую противовоздушную оборону и усиливать разрушительный эффект.
По оценкам экспертов, Россия уже приближается к возможности запуска более 1000 ударных беспилотников в рамках одной серии атак. События 23-24 марта стали ближайшим к реализации такого сценария примером.
Политическое давление и новые риски
Отдельно в ISW обращают внимание на политический фактор. Подобные удары часто совпадают с важными дипломатическими событиями.
В частности, последняя атака произошла сразу после американо-украинских переговоров во Флориде, что может свидетельствовать о попытке давления на Киев и его союзников.
Эксперты также предупреждают, что Москва может воспользоваться дефицитом систем ПВО, в частности Patriot, а также отвлечением международного внимания на Ближний Восток, чтобы активизировать свою воздушную кампанию против Украины.
Российская атака на Украину 24 марта
Напомним, в ночь на 24 марта Россия начала масштабную воздушную атаку на Украину. Враг запустил по разным областям несколько сотен дронов, а также баллистические и крылатые ракеты.
Под ударами оказались Киев, Полтава, Запорожье и другие регионы. Ужасные последствия зафиксированы в 11 областях: погибли четыре человека, десятки получили ранения, среди пострадавших - дети.
В течение дня атаки продолжались. К вечеру 24 марта почти все западные области Украины были под ударом дронов.
Во Львове попадания пришлись на жилые дома на площади Соборной, улицах Братьев Рогатинцев и Красной Калины.
В результате атаки пострадали люди, а также были повреждены объекты, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Взрывы раздавались также в Тернополе, Ивано-Франковске и Виннице.
